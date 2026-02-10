Baptême de l'air réussi pour Philippe Montanier (1-0). Face à Montpellier, le nouveau coach de l'ASSE est parvenu à revitaliser une équipe Stéphanoise en perdition ces dernières semaines. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Il aura fallu patienter jusqu’à la 77e minute avant de voir l'AS Saint-Etienne trouver le chemin des filets. Un but tardif, mais loin d'être immérité. En difficulté en première période, les Stéphanois sont parvenus à rester solide face aux offensive Montpelliérains. Le duo Le Cardinal - Nadé a livré une prestation convaincante, en ne laissant à Gautier Larsonneur qu’un seul arrêt à effectuer.

Et, cerise sur le gâteau, c'est l'ancien brestois qui a offert à l’ASSE sa première victoire depuis le 17 janvier (1-0 contre Clermont).

La défense de l'ASSE retrouvée ?

Beaucoup critiqué depuis le début de saison, le secteur défensif n'a été que peu inquiéter face à Montpellier.

"Solidité, c’est vraiment le mot que j’ai envie de mettre en avant", partage Valentin, chroniqueur pour Peuple Vert. "On peut parler d’une défense impériale. Montpellier n’a pas été si dangereux, même s’ils avaient des arguments offensifs.

Saint-Etienne n’a concédé que 0,17 expected goals sur ce match. C’est tout simplement la meilleure performance défensive de la saison."

Les choix de Montanier ont payé

Et ce nouveaux clean-sheet est en partie dû aux décisions de Philippe Montanier. "Il arrive, et dès le départ, il fait des choix forts. Il décale Pedro à droite, il titularise Le Cardinal", observe Karl, chroniqueur pour Peuple Vert. "L’association Nadé – Le Cardinal a bien fonctionné. (...) Il continue aussi de faire confiance à Ben Old à gauche. Et au final, ces choix sont payants."

L'ancien coach du Téfécé a même remis en question ses choix, en sortant Aimen Moueffek au profit d'Irvin Cardona (59e). "Ce que j’ai aimé, c’est sa capacité d’adaptation", avoue Valentin. Il passe en 4-2-3-1 en seconde période, et ça, c’est fort. On sortait d’un coach assez rigide, là, on voit un entraîneur qui réfléchit et qui ose changer."

"Il y en a un qui a clairement changé la rencontre dans son animation : c’est Cardona", analyse Karl. "Il entre à l’heure de jeu et, au final, il fait la différence. La semaine dernière, il avait été malade. Je pense que Montanier en a tenu compte. Il ne s’est pas contenté d’un schéma, il a aussi su s’adapter aux forces disponibles à l’instant T."

SNC #209 - DEBRIEF ASSE - MHSC (1-0) : Le MONTANIER NOUVEAU est arrivé en Ligue 2 !