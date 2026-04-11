Ce samedi soir à 20h, l’ASSE retrouve le Stade Geoffroy Guichard pour le compte de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Avant de recevoir Dunkerque, Philippe Montanier est revenu sur le nul à Nancy. Bon résultat ? Mauvais résultat ? Quelle progression ? L'entraineur des Verts va à contre courant et considère que son équipe est en net progrès. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Grenoble et Nancy ? Il y a différents paramètres, ce ne sont pas les mêmes, à part que ce sont deux matchs à l'extérieur. Avec les joueurs, on a bien sûr beaucoup échangé pour essayer d'identifier les raisons. C'est souvent multifactoriel, il n'y a pas un paramètre. On en a identifié deux ou trois. En espérant que ça nous aide à performer lors du prochain déplacement. Comme ce fut le cas à Pau ou Guingamp. Il faut être tout de suite dans le match. Quand on prend le match à bras-le-corps dès le départ, souvent ça nous réussit."

Montanier ne s'attarde pas sur Le Mans

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Les raisons ? Ce qu'on se dit avec les joueurs reste entre nous. On est plus dans l'intimité. Mais on y réfléchit. Alors c'est vrai qu'on peut se dire qu'on avait plus de chances de gagner ce match à Nancy que celui à Guingamp, voire à Pau. Si on avait gagné, on ne se poserait pas la question, mais on n'a pas gagné, donc on doit se la poser. On veut corriger ça."

Même le PSG manque de régularité

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “La difficulté d'enchaîner ? On voit bien Paris Saint-Germain qui a été brillant hier quand ils mettent 5-0 à Marseille, ils perdent 3-1 la semaine d'après à Rennes. Toutes les équipes sont soumises à ce sujet dès qu'il y a une grosse performance. Il peut y avoir un relâchement. Est-ce que c'était ça à Nancy ? Est-ce que c'était la trêve avec une coupure, avec des internationaux qui sont arrivés peut-être un peu moins frais mentalement ? Je ne sais pas. Physiquement, ils étaient plutôt bien. On cherche des explications, mais on n'a pas la vérité. On y pense tous, c'est un axe de réflexion et de vigilance pour l'avenir.

Chaque match a son histoire. On avait vu que les joueurs avaient très bien réagi après le nul de Grenoble. Le nul de Nancy n'est pas un mauvais résultat, surtout si on gagne à domicile. On retrouve le Chaudron et notre public. C'est un autre match, un autre adversaire, une autre histoire à écrire."

Nancy - ASSE vécu comme une défaite en interne

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Deux points perdus ou un point gagné ? C'est une question d'interprétation. De l'intérieur, les joueurs l'ont vécu comme une défaite. C'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'ils sont très exigeants. De l'extérieur, quand je discute avec mes collègues, qui sont entraîneurs pros, ils me disent le contraire. Ils me disent : "p***n, vous loupez un penalty, vous avez un de vos défenseurs qui sort sur une civière. C'est un match où ça doit tourner au vinaigre. Et le fait d'égaliser dans les arrêts de jeu montre que c'est très positif." C'est bizarre, sur un même match, on a deux interprétations. De l'intérieur, on l'a vécu comme une défaite. Et de l'extérieur, c'est vécu presque en disant que vous êtes toujours sur une super dynamique.

Nous, on reste sur les faits. Regarder ce qui a été bien fait et ce qui a été moins bien fait pour corriger. Chaque point est précieux. Nancy, c'est le passé. On se concentre sur le futur."

Montanier ne s'attarde pas sur Le Mans

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Les penalties ? On a trois tireurs de penalty et on choisit la veille.

Sur les deux derniers matchs, ce sont peut-être nos meilleurs matchs d'un point de vue de la possession, des occasions de but, du nombre de ballons touchés dans la surface de réparation adverse. On est plutôt sur une grosse progression en termes de contenu de jeu. Après, le foot, c'est le foot. Vous pouvez avoir 2,60 xG contre 0,32 pour Nancy, mais le football, le but est rare. L'équipe qui est la plus efficace obtient souvent le meilleur résultat. Sur le contenu, on est quand même en grosse progression."