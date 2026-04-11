Concurrent direct de l’ASSE pour la montée en Ligue 1, Le Mans affiche clairement ses ambitions pour cette fin de saison de ligue 2. À l’approche du sprint final, Antoine Rabillard envoie un message fort.

Dans cette fin de saison haletante, chaque déclaration compte. Et celle d’Antoine Rabillard ne passe pas inaperçue. Le buteur du Mans a pris la parole en conférence de presse pour évoquer la lutte pour la montée. Un discours ambitieux, lucide… et clairement tourné vers l’ASSE.

“Ils nous restent 5 finales et on a envie de rêver. On a l'expérience de l'année dernière meme si ce sont deux championnats differents. On est 3e, Saint-Étienne est devant nous donc on sait quil faudra faire pour leur passer devant, il faudra faire un sans faute.”

Le ton est donné. Le Mans regarde droit devant… mais garde les Verts dans son viseur.

ASSE sous pression dans le sprint final

La bataille pour la montée en Ligue 1 s’annonce intense. Derrière l’ASSE, les poursuivants ne lâchent rien. Et Le Mans fait clairement partie des équipes les plus dangereuses du moment dans ce championnat de ligue 2.

Rabillard ne cache pas ses ambitions : “On a envie de rêver, on s'interdit rien, on merite notre place, on a travailler, je pense que personne nous attendait là mais depuis le début on a cravacher et ca paie. On a envie d'y aller et d'y croire.”

Un discours qui illustre parfaitement l’état d’esprit d’un groupe lancé. Mais aussi une réalité : l’ASSE devra rester solide jusqu’au bout pour conserver sa position.

Car du côté manceau, l’objectif est clair. “Il ne faut pas s'endormir et rester humble parce qu'on a encore rien fait. Aujourd'hui etre barragiste cela ne nous suffit pas, si on peut accéder à la ligue 1 par les deux premieres places, on va pas s'en priver meme si on finit 3e, a aucun moment on est sur d'accéder a la ligue 1.”

Une fin de saison sous haute tension en ligue 2

La pression monte à mesure que la fin de saison approche. Et les discours comme celui de Rabillard rappellent que rien n’est joué.

“On a fait une tres belle saison mais en tant que competiteur on a envie d'aller dans les 2 premiers. On serait fou de pas avoir envie. Il nous reste un mois, un mois et demi pour finir dans les deux premiers.”

Le Mans croit en ses chances. Et surtout, le club entend jouer le coup à fond. “On a fait le plus dur aujourd'hui, il reste quelques semaines et on espère etre récompensé à la fin.”

Mais au-delà de l’aspect sportif, c’est aussi une aventure humaine qui se joue : “Meme si les corps sont fatigués, on a quelque chose d'extraordinaire à vivre. Cest peut etre la dernière fois de notre carriere quon a quelque chose d'extraordinaire a vivre comme ca et il faut vraiment en etre conscient et ce supplément peut nous permettre de faire la différence.”

Le message est fort. L’émotion est là. Et la détermination aussi.

“Ce sont des moments magiques a vivre dans une vie et une carrière. On espère que sur les cinq derniers matchs, on arrivera faire ce quon veut.”

Un avertissement clair pour l’ASSE. Le sprint final est lancé. Et il ne laissera aucune place à l’erreur.