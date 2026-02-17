L’ASSE place deux joueurs dans l’équipe type de la 23e journée de Ligue 2. Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona ont été récompensés après leur prestation convaincante. Un signal fort envoyé par les Verts.

La dynamique stéphanoise ne passe pas inaperçue. Après la victoire décrochée le week-end dernier, deux joueurs offensifs de l’ASSE figurent dans le onze type de la 23e journée de Ligue 2.

Davitashvili, l’efficacité retrouvée

Zuriko Davitashvili a signé une prestation pleine. Noté 8,1, l’ailier géorgien a frappé fort avec un doublé. Deux tirs. Deux cadrés. Deux buts. Une efficacité chirurgicale. Il a su faire la différence dans les moments clés et peser constamment sur la défense adverse.

Sa capacité à attaquer la surface et à conclure a fait la différence. Davitashvili monte en puissance au meilleur moment de la saison. Plus juste. Plus tranchant. Plus travailleur. L’ASSE tient peut-être là un joueur capable de faire basculer les matches du sprint final. Il a inscrit son neuvième et dixième but de la saison en Ligue 2.

Cardona, le déclic confirmé

Irvin Cardona, lui, a obtenu la note de 8,0. Passeur décisif, il a aussi créé deux grosses occasions et délivré quatre passes clés. Ses statistiques parlent pour lui : 19 passes réussies sur 25 (76 %), 12 passes dans la moitié adverse, une activité constante dans les trente derniers mètres.

Surtout, il semble totalement relancé dans le système plus direct de Philippe Montanier. Plus libre. Plus spontané. Plus vertical. Déjà décisif la semaine précédente, Cardona confirme qu’il redevient un élément majeur de l’attaque stéphanoise.

Un symbole fort pour l’ASSE

Voir deux Verts dans l’équipe type de la journée n’est pas anodin. Cela récompense des performances individuelles. Mais cela souligne surtout la montée en puissance collective.

L’ASSE retrouve de l’efficacité offensive. Et dans une Ligue 2 aussi serrée, chaque détail compte. Si Davitashvili et Cardona maintiennent ce niveau d’exigence, les Verts auront de solides arguments pour rester au contact des premières places. La Ligue 2 est prévenue : l’ASSE avance. Et ses leaders offensifs répondent présent. A suivre.

Source : Sofascore