En pleine tournée pour son spectacle, l’humoriste marseillais Redouane Bougheraba a reçu un cadeau inattendu : une écharpe de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Amusé par le geste d’un supporter des Verts, il n’a pas hésité à saluer l’ambiance unique de Geoffroy-Guichard… tout en lâchant quelques punchlines dont il a le secret.

Sur scène, Redouane Bougheraba ne manque jamais une occasion d’interagir avec son public. Et cette fois, un supporter stéphanois lui a offert un moment inattendu. Lors de l’un de ses spectacles, un fan lui a offert une écharpe de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Un cadeau qui a immédiatement fait réagir l’humoriste marseillais, fidèle à son style spontané. Avec humour, il a d’abord fait semblant d’hésiter avant de l’accepter. « J’aime bien “Allez les Verts”. Une écharpe… ils sont gentils avec moi. Faut la mettre ? »

Mais Bougheraba n’a pas tardé à plaisanter sur la situation. « Je suis allergique. Je ne porte pas d’écharpe, je ne peux pas. C’est ma religion, c’est haram ! » Une blague évidemment accueillie par les rires du public.

Un hommage à l’ambiance de Geoffroy-Guichard

Après la plaisanterie, l’humoriste a finalement reconnu la beauté du cadeau et l’attachement des supporters stéphanois. « Non mais elle est belle celle-là. En vrai je peux la mettre. » Et surtout, il n’a pas manqué de rendre hommage à l’ambiance mythique du Chaudron. « On ne va pas se mentir, c’est l’une des meilleures ambiances en France. » Un compliment qui parlera forcément aux supporters de l’ASSE, réputés pour la ferveur de Geoffroy-Guichard.

Un message pour le retour de l'ASSE en Ligue 1

Redouane Bougheraba est aussi revenu sur l’absence de Saint-Étienne dans l’élite. Et pour lui, le championnat de France perd quelque chose sans les Verts. « Faut revenir en Ligue 1, vous nous manquez. » Une phrase qui a évidemment fait réagir les supporters présents dans la salle. L’humoriste marseillais a même glissé une petite référence à son club de cœur, l'OM. « À chaque fois on joue contre Monaco, on dirait qu’on joue contre nous-mêmes. »

Un moment viral avec les supporters stéphanois

Ce type d’interaction est devenu l’une des marques de fabrique de Redouane Bougheraba. L’humoriste aime improviser avec le public et transformer ces moments en séquences virales sur les réseaux sociaux. Et ce clin d’œil à l’ASSE devrait plaire aux supporters stéphanois, toujours sensibles lorsque des personnalités extérieures évoquent l’ambiance unique de Geoffroy-Guichard. Reste maintenant aux Verts de retrouver la Ligue 1 pour continuer à faire parler d’eux sur les terrains.

Source : Redouane Bougheraba - Instagram