Deux années à l'ASSE, sans jamais s'imposer. Igor Miladinovic n'a jamais réellement trouver sa place dans l'entre jeu stéphanois. Un départ cet été pourrait se réaliser. Un indice récent semble l'annoncer.

Igor Miladinovic avait posé ses valises dans le Forez avec le statut d'un grand espoir serbe. Et le montant investi dans son football annonçait la couleur : l'ancien joueur du FK Čukarički arrivait pour incarner la nouvelle philosophie de Kilmer Sports et ses ambitieuses promesses.

Un bilan à l'ASSE en deçà des attentes

À l'été 2026, il n'est plus qu'un profil prometteur, loin d'être un indiscutable à l'ASSE.

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Déjà à son intégration, l'ex-meilleur jeune du championnat serbe ne parlait ni anglais, ni français à son arrivée. L’ASSE avait dû faire appel à un traducteur. Puis sur le plan physique, le milieu de terrain n'a longtemps pas été au niveau requis pour s’imposer en Ligue 2.

Son aisance technique a toutefois permis d'entrevoir quelques bonnes séquences cette saison. Contre Reims en septembre dernier, il avait traversé la moitié du terrain adverse avant d'inscrire un superbe but. Un coup d'éclat resté sans lendemain, le joueur ayant nettement marqué le pas en fin de saison.

Le bilan chiffré de Miladinovic en vert :

Un transfert à 3 millions d'€

33 matchs TTC

44 minutes de moyenne /90'

Contrat jusqu'en 2028.

Un transfert dès cet été ?

Les coulisses du mercato s'activent, et un indice de taille ne trompe pas concernant Igor Miladinovic.

Le milieu de terrain de l'ASSE vient de rompre avec son ancien agent pour rejoindre l'écurie MSportsPro, une agence spécialisée dans la gestion de profils issus d'Europe de l'Est.

Une démarche à l'approche du mercato estival rarement est le fruit du hasard. Les joueurs activent souvent ce levier stratégique à l'aube de négociations estivales. Le Serbe prépare déjà le terrain a un transfert estival. Le décor semble donc planté pour son exfiltration.