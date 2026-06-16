Quelques jours après avoir quitté le banc de l'AS Saint-Étienne, Philippe Montanier a déjà repris du service. Si l'ancien entraîneur des Verts n'a pas encore trouvé son prochain défi sportif, les supporters peuvent néanmoins le retrouver dans un autre registre durant la Coupe du monde 2026.

L'aventure stéphanoise de Philippe Montanier aura finalement été aussi intense que brève. Arrivé au chevet d'une ASSE en quête de stabilité au cours de l'hiver dernier, le technicien de 61 ans avait redonné espoir aux supporters verts grâce à une spectaculaire remontée au classement. Mais l'épilogue s'est révélé cruel. Battus en barrage par Nice (0-0, 1-4), les Stéphanois ont vu leur rêve de remontée s'envoler.

Dans la foulée, Philippe Montanier a choisi de ne pas poursuivre l'aventure en Ligue 2. Une décision qui a ouvert la voie à la nomination d'Ian Cathro à la tête de l'équipe première.

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Montanier consultant pendant la Coupe du monde

En attendant de retrouver un banc de touche, Philippe Montanier n'a pas totalement quitté les terrains. Les téléspectateurs de beIN SPORTS ont ainsi pu apercevoir l'ancien entraîneur de l'ASSE dans un costume de consultant à l'occasion de la Coupe du monde 2026. Habitué des analyses tactiques, Montanier apporte son regard d'entraîneur sur les rencontres du tournoi mondial. Il intervient notamment aux côtés de Dominique Arribagé.

Une expérience contrastée dans le Forez

À Saint-Étienne, Philippe Montanier laisse un bilan forcément contrasté. D'un côté, il aura réussi à redresser une équipe qui semblait décrocher dans la course à la montée. Son arrivée avait rapidement porté ses fruits avec une série de résultats positifs qui avait replacé les Verts dans le peloton de tête. De l'autre, l'objectif principal n'a pas été atteint. Malgré un parcours honorable lors du sprint final et une qualification obtenue au bout du suspense face à Rodez lors du pré-barrage, l'ASSE a échoué à quelques mètres de la Ligue 1. En l'espace de quatre mois, Montanier aura toutefois apporté davantage de solidité à un groupe qui avait traversé de nombreuses turbulences au cours de la saison.

Après avoir quitté Saint-Étienne, Philippe Montanier a donc retrouvé un autre terrain, celui qui le mène devant les caméras. Reste désormais à savoir combien de temps cette parenthèse durera avant un retour sur un banc, là où il a bâti l'essentiel de sa réputation.