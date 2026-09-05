Cette fois-ci, c'est officiel. L'ASSE évoluera devant un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés ce samedi 5 septembre à 20h pour la réception du Montpellier HSC ! Toutes les places de l'enceinte stéphanoise ont trouvé preneurs. Dans une ambiance s'annonçant volcanique pour le retour des Kops, les hommes de Ian Cathro visent une cinquième victoire de rang historique.

La ferveur stéphanoise vient de franchir un nouveau cap spectaculaire. Alors que le cap symbolique des 33 000 billets s'arrachait en fin de semaine dernière, le club confirme désormais que le plein absolu a été réalisé. Il ne reste plus le moindre précieux sésame sur la billetterie en ligne pour ce premier très grand choc de la saison en Ligue 2 BKT. Il y'aura donc un peu plus de 39 000 supporters stéphanois ce soir pour faire bouillir Geoffroy Guichard !

Après la fermeture des Kops lors des réceptions de Clermont et Grenoble, le Peuple Vert va retrouver l'intégralité de son antre. Les Kops Nord et Sud, vont de nouveau joué un rôle majeur dans une atmosphère qui promet d'être assourdissante. Avec 20 600 abonnés cette saison (nouveau record en Ligue 2), l'ASSE devrait une nouvelle fois battre tous les records.

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L'opportunité d'asséner un coup de massue au classement

Sur le terrain, la victoire renversante décrochée ce lundi soir à Dijon (3-2) a idéalement lancé la préparation de cette affiche. Avec un bilan parfait de 12 points pris sur 12 possibles, le leader stéphanois réalise un démarrage supersonique.

La venue de Montpellier, actuellement co-dauphin avec Reims (8 points), offre une occasion en or aux joueurs de l'ASSE. En cas de succès samedi soir, les Verts prendraient pas moins de sept longueurs d'avance sur un concurrent direct pour la montée dès la 5ᵉ journée !

Une 5ᵉ victoire consécutive pour entrer dans l'histoire de l'ASSE

Au-delà de l'opération comptable, ce choc revêt une dimension historique. Jamais dans toute l'histoire de l'ASSE le club n'a démarré un championnat professionnel par cinq victoires consécutives.

Portés par plus de 39 000 supporters survoltés, Ian Cathro et ses joueurs ont les cartes en main pour écrire une première page de la saison.