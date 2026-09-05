L’ASSE reçoit Montpellier ce samedi à Geoffroy-Guichard pour la cinquième journée de Ligue 2. Avant cette affiche, 329 supporters stéphanois ont composé l’équipe qu’ils souhaitent voir débuter. Le résultat fait apparaître plusieurs choix très nets, mais aussi deux décisions intéressantes autour de joueurs qui effectuent leur retour.

Après quatre victoires en quatre journées, Ian Cathro dispose désormais d’un groupe presque au complet pour affronter le MHSC. Le technicien de l'ASSE récupère notamment João Ferreira, sorti sur protocole commotion cérébrale contre Clermont. Jakob Breum revient également après son alerte musculaire survenue face à Grenoble. Deux retours qui augmentent les possibilités, sans convaincre pour autant les supporters de modifier profondément l’équipe utilisée ces dernières semaines. La consultation révèle également une véritable hésitation sur le système : le 4-2-2-2 conserve une courte avance, mais le 4-3-3 se trouve quasiment à égalité. Dans les deux cas, une ossature très claire se dégage.

ASSE - Montpellier : deux petits votes séparent les systèmes

Rarement le choix du dispositif aura été aussi serré. Sur les 329 compositions enregistrées, 147 optent pour le 4-2-2-2, soit 44,7 %. Le 4-3-3 recueille 145 votes, soit 44,1 %. Deux petites voix séparent donc les deux systèmes privilégiés par les supporters.

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Loin derrière, le 4-4-2 obtient 18 votes (5,5 %) et le 4-2-3-1 en recueille 13 (4 %). Les systèmes à trois défenseurs restent anecdotiques.

Dans les buts, Gautier Larsonneur conserve la confiance du public avec 85,1 % des suffrages. Devant lui, Julien Le Cardinal apparaît comme l’un des joueurs les plus incontournables : 99,1 % des participants le placent dans leur onze. Sohaib Naïr recueille également une très large adhésion avec 93,6 %.

Sur les côtés, les résultats apportent un autre enseignement.

Ferreira de retour, mais les supporters maintiennent Pedro et Bernauer

João Ferreira peut de nouveau prétendre à une place après avoir suivi le protocole lié à sa commotion cérébrale. Le Portugais avait quitté prématurément ses partenaires contre Clermont après un choc et son retour offre une option supplémentaire à Ian Cathro.

Les supporters ne souhaitent pourtant pas bouleverser la défense. Kévin Pedro recueille 96 % des suffrages et conserve le côté droit dans le onze issu de la consultation. Maxime Bernauer obtient 77,8 % et complète la ligne défensive.

Le choix est significatif. Malgré le retour de Ferreira, les votants privilégient la continuité avec les joueurs qui ont occupé ces postes lors des dernières rencontres. Avec Le Cardinal à 99,1 %, Pedro à 96 % et Naïr à 93,6 %, trois des quatre défenseurs dépassent même largement les 90 %.

Même tendance au milieu. Áron Csongvai réalise presque l’unanimité avec 98,8 %. Tamar Svetlin l’accompagne dans 84,2 % des compositions. Le duo constitue désormais l’un des principaux repères de cette équipe dans l’esprit des supporters.

ASSE : Breum retenu malgré son retour de blessure

Devant, Augustine Boakye bénéficie pleinement de son début de saison. Le Ghanéen apparaît dans 85,7 % des équipes. Son but décisif à Dijon, inscrit à la 80e minute après une remise de Zuriko Davitashvili, a confirmé son importance dans l’animation offensive stéphanoise.

La situation de Jakob Breum est différente. Le Danois recueille 47,7 % des votes et apparaît malgré tout dans le onze final. Mais sa titularisation samedi est loin d’être certaine. Breum revient d’une blessure musculaire contractée contre Grenoble, rencontre qu’il avait dû quitter dès la 27e minute.

Son retour représente une bonne nouvelle pour Ian Cathro, mais le staff pourrait choisir de gérer progressivement sa reprise. Le résultat de la consultation montre d’ailleurs que les supporters restent partagés sur son cas : moins d’un votant sur deux l’a placé dans sa composition. Zuriko Davitashvili devrait probablement le suppléer.

Devant lui, le choix est beaucoup plus limpide.

Ballo et Cardona largement plébiscités avant Montpellier

Irvin Cardona partage avec Julien Le Cardinal le meilleur score de la consultation. L’attaquant figure dans 99,1 % des compositions. Une quasi-unanimité qui confirme son statut après un début de championnat où son influence ne se limite pas aux buts.

À ses côtés, Thierno Ballo recueille 86,6 % des suffrages. Son doublé à Dijon a marqué les esprits. L’Autrichien avait d’abord ouvert le score avant d’égaliser à 2-2 lorsque les Verts se trouvaient menés. Son association avec Cardona est donc largement privilégiée après le départ de Lucas Stassin.

Le onze choisi par les supporters est ainsi composé de Gautier Larsonneur, Kévin Pedro, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr, Maxime Bernauer, Áron Csongvai, Tamar Svetlin, Augustine Boakye, Jakob Breum, Thierno Ballo et Irvin Cardona.