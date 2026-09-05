Après quatre victoires en autant de journées, l’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard samedi soir face à Montpellier. Les Héraultais arrivent eux aussi invaincus. Une équipe très difficile à déséquilibrer depuis le début de saison.

L’ASSE poursuit son début de championnat parfait. Après Sochaux, Clermont, Grenoble puis Dijon, les Verts vont passer un nouveau test face à Montpellier. Le MHSC compte huit points après quatre journées et n’a toujours pas perdu. Les hommes de Zoumana Camara restent surtout sur trois rencontres sans encaisser.

Un Montpellier avant tout très difficile à bouger

Pour sa deuxième saison complète sur le banc héraultais, Zoumana Camara semble avoir trouvé une base particulièrement solide. Montpellier n’a encaissé qu’un seul but en quatre rencontres. Simon Ngapandouetnbu joue un rôle important dans cette solidité et figure parmi les Montpelliérains les plus performants depuis la reprise.

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Devant lui, Julien Laporte apporte son expérience dans l’axe. Daylam Meddah et Yaël Mouanga participent également à cette rotation défensive, tandis que Théo Sainte-Luce occupe généralement le côté gauche.

Les données confirment cette impression. Montpellier ressort comme une équipe très difficile à déséquilibrer, performante dans l’anticipation et capable de protéger efficacement sa surface.

Un pressing très agressif

Cette solidité ne repose pourtant pas sur un bloc bas. Montpellier préfère défendre en avançant et cherche régulièrement à étouffer la première relance adverse.

Le pressing constitue l’une des grandes caractéristiques de cette équipe. Les Héraultais mettent beaucoup d’intensité à la perte et cherchent rapidement à récupérer le ballon. Leur agressivité ressort également comme l’un de leurs points forts.

Avec le ballon, le MHSC préfère progresser par séquences courtes et utiliser les côtés. Le jeu long est beaucoup moins fréquent. Les centres occupent en revanche une place importante dans l’animation.

Tout n’est pas parfait pour autant. Montpellier semble moins à l’aise lorsqu’il est lui-même soumis à une forte pression. Son endurance ressort également comme l’un de ses principaux points faibles. Une donnée à surveiller pour l’ASSE si le rythme reste élevé jusqu’en fin de rencontre.

Pays et Mukiele parmi les principales menaces

Offensivement, Nicolas Pays apparaît comme l’un des joueurs à surveiller. Très actif, il participe beaucoup à la création et multiplie les courses. Son activité sans ballon en fait également un élément important du pressing montpelliérain.

Nordan Mukiele apporte davantage de percussion. Le jeune attaquant aime provoquer et se projeter rapidement vers l’avant. Sa vitesse constitue l’une des principales armes du MHSC.

Laciné Megnan-Pavé peut occuper la pointe et s’est déjà montré décisif cette saison. Yanis Issoufou représente une autre menace capable d’apporter du danger dans les trente derniers mètres.

Tardieu de retour dans le Chaudron

Le visage le plus familier sera évidemment celui de Florian Tardieu. L’ancien Stéphanois a rejoint Montpellier cet été et s’est rapidement installé au milieu.

Zoumana Camara l’utilise devant la défense, dans une organisation proche du 4-2-3-1. Tardieu participe aux premières sorties de balle et assure l’équilibre derrière les milieux plus offensifs.

L’ASSE peut donc s’attendre à un adversaire différent de ceux rencontrés jusqu’ici. Montpellier marque encore peu, mais ne laisse presque rien à ses adversaires. Pour les Verts, l’une des clés sera probablement de franchir la première vague de pressing. Une fois celle-ci dépassée, davantage d’espaces pourraient apparaître dans le dos d’un bloc montpelliérain qui aime défendre en avançant.

Sources : DataScout, Sofascore.