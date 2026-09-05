Ce samedi à 20 heures, l'ASSE accueille le Montpellier HSC dans un Chaudron qui promet d'être incandescent. Cette rencontre de la 5ᵉ journée marquera les retrouvailles entre Geoffroy-Guichard et Florian Tardieu. Libre à l'issue de son contrat en juin dernier, il revient pour la première fois dans la Loire. Dans un entretien accordé au Progrès, il se livre. Il évoque son départ mitigé et le début de saison canon de son ancienne équipe.

Après trois saisons sous le maillot vert, bouclées avec un bilan de 84 matchs, 7 buts et 6 passes décisives, Florian Tardieu s'apprête à recroiser le fer avec ses anciens coéquipiers. Désormais sous les couleurs de La Paillade après un pépin physique à la cheville durant l'été, le milieu expérimenté attend ce choc avec impatience et émotion.

« J'ai kiffé mon expérience à Saint-Étienne »

S'il défend aujourd'hui le projet héraultais guidé par Zoumana Camara, Tardieu n'a rien oublié de ses trois années passées dans la Loire. Il garde en mémoire deux moments particulièrement forts. " La première année avec la montée en Ligue 1 et un scénario de fou où on marque au bout de la prolongation à Metz (2-2 en 2024). Il y a ça et le derby gagné à Geoffroy (2-1 en 2025), c’était exceptionnel. "

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Malgré des pépins physiques en fin d'exercice écoulé, le joueur avait tenu à participer aux ultimes barrages d'accession. " J’ai pris des risques avec ma blessure au mollet, j’ai tout misé pour revenir aux barrages, je ne voulais pas finir sur une note négative. "

Un départ entaché par un manque de clarté pour Tardieu

Si son attachement au club et aux supporters reste intact, Florian Tardieu ne cache pas une certaine amertume. La manière dont s'est orchestrée sa fin d'aventure avec la direction ligérienne, n'est pas celle qu'il espérait.

Les dirigeants lui avaient d'abord fermé catégoriquement la porte à une prolongation d'un an durant la préparation. Ensuite, un revirement de situation est survenu lors du vol retour après la défaite à Nice lors du barrage retour.

"Et sur le voyage retour de Nice (défaite 4-1 lors du barrage retour d’accession en Ligue 1), ils sont venus me voir en me disant qu’il était possible qu’ils me redonnent un an de plus alors que j’avais fait mon déménagement. C’était plus dans le sens “en Ligue 1 on n’a pas besoin de toi, en Ligue 2 pourquoi pas”. Je suis conscient de la réalité, mais c’est la façon de faire que j’ai moins aimé, j’aurais préféré qu’on me dise la vérité."

C'est avant tout ce manque de franchise dans la communication que le natif d'Istres regrette aujourd'hui.

Florian Tardieu se montre particulièrement impressionné par le départ parfait réalisé par les hommes de Ian Cathro. Il s'attend à un défi de taille dans un Geoffroy-Guichard survolté pour ce choc au sommet.