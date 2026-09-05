À l’occasion de la cinquième journée de Ligue 2, l’ASSE retrouve son Chaudron et ses Kops face au MHSC. Les Stéphanois s’étaient imposés non sans mal, face aux Héraultais. Retour sur la dernière réception de Montpellier au Stade Geoffroy-Guichard.

Pour débuter son mois de septembre, l’ASSE va enfin pouvoir compter sur la totalité de son public. Ce samedi soir, les supporters du Kop Nord et du Kop Sud sont autorisés à retrouver leurs tribunes respectives pour la première fois cette saison.

Philippe Montanier lance son aventure sur le banc de l’ASSE

Une semaine après une défaite frustrante face à Boulogne, pour la dernière d’Eirik Horneland, l’ASSE enchaîne une seconde réception. L’occasion pour Philippe Montanier de faire ses débuts en tant que nouveau coach du club ligérien. Le coach normand a également l’occasion de lancer Julien Le Cardinal en défense, fraichement arrivé de Brest. Abdoulaye Kanté, autre recrue hivernale, est lui sur le banc.

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Saint-Étienne se procure quelques opportunités sans vraiment mettre le feu dans la surface pailladine. Lucas Stassin et Ben Old tentent d’apporter le danger, en vain. La première véritable opportunité arrive juste avant la pause pour les Verts. Augustine Boakye récupère le ballon après un corner adverse. Le Ghanéen se joue de Savanier avant de remonter tout le terrain et de servir Miladinovic. Le Serbe, seul face au portier du MHSC, ne cadre pas et voit sa frappe s’envoler.

Le Cardinal brille pour ses débuts en Vert

Le début de seconde période voit Montpellier être plus entreprenant. Les visiteurs enchaînent les situations sans parvenir à attraper le cadre de Larsonneur. L’ASSE réagit avec un coup franc manqué par Davitashvili. Augustine Boakye aura une énorme opportunité en contre. Sur un centre de Cardona, l’ancien de Wolfsberger est seul dans la surface mais loupe sa frappe qui termine dans le filet du Kop Nord.

Saint-Étienne insiste sur le côté droit, occupé par Cardona. Le Maltais enchaîne les prises de profondeur et les centres. À l’entame du dernier quart d’heure, il pousse Julien Laporte a concéder un corner. Igor Miladinovic s’en charge et trouve la recrue, Julien Le Cardinal. L’ancien Lensois reprend de volée et ouvre la marque pour ses débuts avec l’ASSE.

Quelques minutes plus tard, les hommes de Philippe Montanier répètent encore le même schéma, Irvin Cardona centre pour Zuriko Davitashvili. Le Géorgien parvient à se retourner mais sa tentative est captée par le portier du MHSC. Les Verts tiendront leur avantage jusqu’au but et s’imposent 1-0.