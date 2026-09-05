Dans quelques minutes, les Verts vont disputer le choc de la cinquième journée de Ligue 2 face à Montpellier. Les joueurs de l’ASSE ont l’occasion de marquer l’histoire du club en cas de succès ce samedi soir. Voici le onze choisi par l’entraîneur stéphanois.

Pour la première fois depuis le début de saison, l’ASSE a été menée au score. Les Verts ont su faire preuve de caractère pour faire rebasculer la rencontre à leur avantage sur la pelouse de Dijon. Un succès qui prolonge la bonne dynamique des Verts, qui sont assurés de rester leaders peu importe l’issue du match de ce soir face à Montpellier.

L’ASSE peut établir un record ce samedi soir

Avec ce succès à Dijon, les joueurs de Ian Cathro ont égalé ceux de Robert Herbin. Lors de la saison 1973-1974, l’ASSE avait démarré son exercice par quatre succès consécutifs. Une performance qui n’était arrivée qu’une seule fois dans l’histoire du club. Les Verts version 2025-2026 ont donc réédité cet exploit.

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Il y a 53 ans, les Stéphanois s’étaient arrêtés à quatre victoires de rang. Lors de la cinquième journée, Angers avait sèchement mis fin à la série des Ligériens en s’imposant quatre à zéro. Une défaite qui n’avait pas empêché le club de repartir de l’avant et d’aller chercher un titre de champion de France de première division ainsi que la Coupe de France.

Ce samedi soir, les joueurs de l’ASSE ont donc l’opportunité de réaliser une prouesse jamais réalisée dans l’histoire du club. En cas de succès, les Verts seraient alors sur une cinquième victoire en cinq journées. Ce qui n’est jamais arrivé en 93 ans d’existence du club stéphanois.

Aux hommes choisis par Ian Cathro ce soir de poursuivre leur bon début de saison devant un Chaudron qui ne demande qu’à vibrer pour le retour de ses deux poumons.

La composition des Verts

Voici le onze stéphanois pour défier le MHSC dans le Chaudron :