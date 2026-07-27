Titularisé face à Clermont lors de la préparation estivale, Florian Tardieu et les siens se sont imposés (1-0) grâce à un but inscrit en fin de rencontre. L'ancien milieu de terrain des Verts a toutefois quitté ses partenaires sur blessure et a même été aperçu avec des béquilles aux abords de la pelouse.

L'inquiétude est de mise du côté de Montpellier. Opposé à Clermont en match de préparation, le MHSC a vu Florian Tardieu quitter prématurément la pelouse après s'être blessé à la cheville. Une nouvelle alerte physique pour l'ancien milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne, déjà freiné à plusieurs reprises ces derniers mois.

Une entorse et des images inquiétantes

Selon les informations de Midi Libre, Florian Tardieu souffrirait d'une entorse de la cheville. À l'issue de la rencontre, Zoumana Camara a confirmé la nature de la blessure, sans toutefois s'avancer sur une éventuelle durée d'indisponibilité.

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Les images n'ont toutefois rien de rassurant. Le milieu montpelliérain a quitté le stade en s'appuyant sur des béquilles, laissant planer le doute sur sa participation au début du championnat.

Une période compliquée qui se poursuit

Cette blessure intervient dans la continuité d'une période délicate pour Florian Tardieu. Arrivé à l'ASSE à l'hiver 2024 avec l'étiquette de cadre expérimenté, l'ancien capitaine de Troyes a alterné entre le bon et le moins bon sous le maillot vert.

Entre des blessures à répétition en fin de parcours à Saint-Étienne et une concurrence de plus en plus importante au milieu de terrain, le joueur de 33 ans n'a pas retrouvé l'influence qui faisait de lui l'un des meilleurs milieux de Ligue 2 quelques saisons auparavant.

Après avoir quitté Saint-Étienne cet été pour rejoindre Montpellier, Tardieu espérait retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière dans un environnement familier sous les ordres de Zoumana Camara.

Cette nouvelle blessure vient malheureusement freiner cet élan, alors que le coup d'envoi de la saison approche à grands pas. Le MHSC attend désormais les examens complémentaires afin de connaître la gravité exacte de cette entorse et la durée de son indisponibilité.