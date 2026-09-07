Reçus cinq sur cinq, les Verts ont réussi à venir à bout du MHSC grâce à trois “Bangers”. Cardona confirme son début étincelant pendant que Duffus lance lui son exercice 2026-2027. Les enseignements de la victoire de l’ASSE, ce samedi.

Pour le retour des Kops à Geoffroy-Guichard, l’ASSE accueillait Montpellier ce samedi soir avec l’ambition de poursuivre son sans-faute. Face à un MHSC bien organisé, les Verts ont dû patienter avant de trouver la faille.

Après une première période équilibrée, Saint-Étienne ouvre finalement le score à la 41e minute. Áron Csongvai accélère dans l’axe avant de servir Irvin Cardona. L’attaquant centre en retrait pour Maxime Bernauer, qui reprend de volée du gauche et trouve la lucarne de Ngapandouetnbu. Montpellier réagit toutefois juste avant la pause. Après un centre de Mukiele, Daylam Meddah surgit et égalise de la tête dans le temps additionnel (45e+5).

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Les Stéphanois repartent immédiatement vers l’avant après la pause. À la 50e minute, Augustine Boakye redonne l’avantage aux Verts grâce à une puissante frappe du gauche. Le Ghanéen confirme ainsi son excellente forme après son but décisif inscrit à Dijon.

Montpellier manque ensuite une énorme occasion d’égaliser, avant que l’ASSE ne fasse définitivement le break. À la 71e minute, Joshua Duffus, entré quelques instants auparavant, profite d’un bon mouvement collectif pour inscrire le troisième but stéphanois.

Malgré quelques dernières offensives montpelliéraines, les Verts conservent leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Avec cette victoire 3-1, l’ASSE signe donc un cinquième succès consécutif et reste seule en tête de la Ligue 2 avec 15 points.

Cardona, le facteur X de l’ASSE

Il n’a pas marqué. Pourtant, Irvin Cardona a été l’un des grands artisans du succès stéphanois. L’attaquant a été omniprésent dans le secteur offensif et a constamment apporté du danger. Son centre en retrait pour Maxime Bernauer a notamment permis aux Verts d’ouvrir le score juste avant la pause. Quelques minutes plus tard, il a encore été impliqué dans une action dangereuse qui aurait pu permettre à l’ASSE de faire le break. Malheureusement, c’est la barre qui a repoussé sa tentative.

Puis il a parfaitement servi Joshua Duffus sur le troisième but stéphanois. Un match plein qui confirme surtout son renouveau. Les saisons précédentes, ses prestations étaient parfois réduites à son absence de statistiques. Cette fois, son influence ne se mesure pas seulement aux buts et aux passes décisives. Cardona retrouve progressivement le joueur tranchant et généreux attendu à Saint-Étienne.

Duffus lance enfin sa saison

Il attendait ce moment. Joshua Duffus a enfin débloqué son compteur avec l’ASSE. Entré en jeu quelques minutes avant, l’attaquant n’a pas tardé à se mettre en évidence. Servi par Cardona, il a déclenché un véritable missile qui a terminé dans les filets de Montpellier. Une entrée remarquée qui vient récompenser une prestation pleine d’envie.

Vivement critiqué depuis le début de la saison, le Jamaïcain avait besoin de répondre sur le terrain. Sa célébration ne laissait d’ailleurs aucun doute sur son état d’esprit. Après son but, Duffus a adressé un signe demandant de se taire à ses détracteurs. Une réponse assumée. Surtout, son but pourrait enfin lancer son exercice. Avec davantage de confiance, l’attaquant peut devenir une arme supplémentaire de luxe pour Ian Cathro.

Coaching gagnant pour Cathro

Ian Cathro peut également se satisfaire de ses choix. Alors que Montpellier avait réussi à revenir dans la rencontre avant la pause, l’entraîneur stéphanois a rapidement apporté du sang neuf. Ben Old, Joshua Duffus et Mahmoud Jaber sont entrés en jeu et ont tous contribué à la bonne fin de match des Verts.

Duffus a évidemment marqué les esprits avec son but du 3-1, mais Jaber a également été intéressant pour son retour à la compétition. Le milieu a immédiatement apporté de la qualité dans l’entrejeu et participé à la maitrise des Verts en seconde période. Ian Cathro, qui possède une profondeur de banc plus importante, a donc vu ses changements faire la différence.

Avec un groupe plus profond et des retours importants, l’entraîneur écossais dispose désormais de nouvelles solutions. Et après cinq journées, l’ASSE affiche un bilan parfait de 15 points sur 15.