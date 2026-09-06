L'ASSE semble indomptable. En difficulté en première mi-temps contre Montpellier, les Verts ont tordu le cou au scénario grâce à une force collective affirmée (3-1), comme l'a expliqué Ian Cathro en conférence de presse. Dans des propos relayés par Ici Saint-Étienne Loire.

Face à la Paillade, l'ASSE a pu compter sur sa cohésion pour s'imposer malgré un premier acte laborieux. Malmenés par l'intensité montpelliéraine, les Verts avaient pourtant ouvert le score grâce à une volée splendide de Maxime Bernauer (40e), avant d'être rejoints au score juste avant la pause (45e+1). Mais au retour des vestiaires, Augustine Boakye d'un missile (50e) puis Joshua Duffus d'une frappe nettoyant la lucarne (70e) ont plié l'affaire pour offrir un nouveau succès au leader stéphanois.

L'ASSE soudée pour faire la différence dans la difficulté

Si les Stéphanois n'ont pas flanché, c'est surtout grâce à leur solidarité sans faille. "Je pense qu'on est en train de prouver à tout le monde qu'on est une vraie équipe", constate Ian Cathro. "On arrive à presser ensemble, à attaquer ensemble et à défendre ensemble. Tout ce qu'on fait, on ne le fait qu'ensemble. Même quand les périodes sont un peu plus difficiles.

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On voit que les joueurs ne s'arrêtent pas de travailler les uns pour les autres. C'est quelque chose qui me plaît énormément."

"Ce club n'est vraiment pas un club comme les autres."

Au-delà du résultat, c’est avant tout l'attitude de son groupe que le technicien écossais a tenu à saluer. "Je suis surtout heureux pour les joueurs, content qu'ils aient pu partager un moment comme celui-ci. Ils ont rencontré des difficultés durant la rencontre, puis ils ont réussi à monter en puissance pour bien maîtriser la fin du match."

Le technicien écossais refuse pour autant tout emballement et reste concentré sur les objectifs. "Je ressens une immense responsabilité envers ce club. Mon rôle principal est d'aider les joueurs, mais aussi d'aider tout le monde autour, parce que ce club n'est vraiment pas un club comme les autres.

On ne peut pas se projeter trop vite vers l'avenir, c'est pour cela que vous m'entendrez souvent parler du travail au quotidien. Si je n'avais qu'une chose à dire aux supporters, c'est que je ne vais pas ménager mes efforts pour aider ce club."