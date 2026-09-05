L’ASSE accueille le MHSC de Florian Tardieu ce samedi soir (20h) pour le choc de la cinquième journée de la saison 2026-2027 de Ligue 2. Face à des Montpelliérains qui n’ont jamais été menés cette saison, les Verts vont connaître un véritable test dans le Chaudron. Voici les onze joueurs que devrait choisir Ian Cathro pour cette affiche.

Toujours invaincues, les deux formations reléguées en mai 2025 se retrouvent pour une grosse affiche du championnat dans un Chaudron plein à craquer pour le retour des Kops.

L’ASSE pourra notamment compter sur un effectif qui se remplit petit à petit. Si plusieurs absences sont encore à déplorer, Ian Cathro a annoncé plusieurs retours en conférence de presse.

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Trois semaines après sa sortie suite à un choc à la tête, Joao Ferreira est autorisé à reprendre la compétition avec l’ASSE ce week-end. Le latéral portugais a suivi le protocole commotion pour reprendre progressivement avec le groupe.

Son compatriote, Chico Lamba est lui aussi autorisé à pouvoir retrouver la Ligue 2 ce samedi. La dernière rencontre disputée par le jeune défenseur remonte au 25 avril face à Troyes. Il avait quitté la pelouse après une fracture de fatigue.

Mahmoud Jaber fait également partie des retours annoncés par l’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro en conférence de presse. L’Israélien est presque dans le même cas que Chico Lamba et n’a plus joué depuis début avril et son entrée décisive face à Dunkerque.

Ben Old et Nadir El Jamali ont quant à eux pu rejouer à Dijon lundi soir. Le premier, absent depuis sa blessure en préparation face à Lausanne, est entré pour les 25 dernières minutes de jeu. Le second est entré durant le temps additionnel et espère pouvoir jouer plus de temps ce samedi, 6 mois après son opération du genou.

Ian Cathro a tout de même apporté une mauvaise nouvelle ce jeudi devant les médias. Jakob Breum est incertain pour cette partie. Nul doute que l’ASSE ne prendra aucun risque avec le Danois, qui devrait, sauf surprise, ne pas être dans le onze ce soir.

Un secteur défensif qui se renforce

Après avoir encaissé deux buts à Dijon, Gautier Larsonneur espère signer un nouveau clean sheet face aux Héraultais ce samedi.

Le gardien de l’ASSE voit sa ligne défensive récupérer des forces vives ce week-end. Avec les retours annoncés de Chico Lamba et Joao Ferreira, Ian Cathro a désormais plus de choix pour composer son arrière-garde.

Cependant, l’Écossais ne devrait pas changer les quatre hommes alignés à Dijon. Présent offensivement, Kévin Pédro a été impliqué sur le second but stéphanois, qui a permis aux Verts de revenir au score. Le latéral formé au club devrait à nouveau débuter à droite malgré le retour de Ferreira. Dans l’axe, Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr devraient être associés pour la cinquième fois de la saison. Auteur d’une bonne performance lundi, Maxime Bernauer devrait être reconduit aux dépens de Ben Old, de retour à la compétition à Dijon.

L’ASSE reconduit le même quatuor au milieu

Titulaire depuis le début de saison, Aron Csongvai devrait enchaîner ce samedi soir face au MHSC. Le joueur venu de l’AIK devrait être une nouvelle fois accompagné de Tamar Svetlin devant la défense stéphanoise. Le Slovène a d’ailleurs expliqué ce jeudi qu’il a été accueilli par son partenaire hongrois, ce qui a facilité leur bonne entente au milieu de terrain dès ses premières minutes. Mahmoud Jaber pourrait apporter une solution supplémentaire avec son retour attendu pour ce soir. L’Israélien espère pouvoir disputer ses premières minutes avec l’ASSE cette saison.

Titulaire pour la première fois de la saison à Dijon, Zuriko Davitashvili devrait à nouveau être aligné ce samedi soir. Le Géorgien est finalement resté dans le Forez cet été, faute de pistes concrètes, et va devoir une nouvelle fois pallier la blessure de Jakob Breum, incertain pour cette partie face à Montpellier.

À ses côtés, l’ancien Bordelais devrait être accompagné d’un autre international. Après avoir offert la victoire à l’ASSE à Dijon, Augustine Boakye a débloqué son compteur buts cette saison. Le Ghanéen devrait une nouvelle fois être titularisé par Ian Cathro.

Une attaque de feu face à une défense de fer

Si ce match est présenté comme un choc, c’est aussi car c’est une affiche entre la meilleure attaque (13 buts en quatre matchs) et la meilleure défense (1 but encaissé) de ce début de saison. L’ASSE est sur des bases d’au moins trois buts marqués par match depuis le début de l’exercice et compte bien poursuivre sur cette lancée.

Si les Verts sont aussi efficaces offensivement, ils le doivent à leurs deux attaquants. Irvin Cardona est en feu depuis la reprise avec quatre réalisations et trois passes décisives. L’international maltais a été décisif sur plus de 50% des buts marqués par son équipe. Ian Cathro devrait compter sur lui pour la cinquième fois en autant de sorties.

Pour l’accompagner, Thierno Ballo devrait aussi être reconduit. L’Autrichien, auteur d’un doublé à Dijon, est revenu à hauteur de son compère au classement des buteurs avec quatre unités. Recruté cet été, l’ancien de Millwall s’est parfaitement imposé comme titulaire dans une attaque stéphanoise qui tourne à plein régime depuis le 8 août.

Face à Montpellier, Ian Cathro devrait reconduire le même onze que celui qui s’est imposé à Dijon, il y a cinq jours. L’ASSE est en quête d’un cinquième succès en autant de rencontres pour frapper un grand coup sur la Ligue 2. Rendez-vous ce soir à 20h dans un Stade Geoffroy-Guichard qui s’annonce bouillant.