Alors que l’ASSE défiera Montpellier, demain soir lors du choc de ce week-end en Ligue 2, la cinquième journée a débuté ce vendredi soir. Cinq matchs étaient au programme à 20h. Résumé et résultats.

Dernier adversaire en date des Verts, Dijon se déplaçait à Boulogne-sur-Mer. Après trois matchs nuls en quatre sorties, les locaux espéraient obtenir leur premier succès de la saison devant leur public face aux Bourguignons.

Après un triste 0-0 face à Sochaux, Clermont, qui présentait le même bilan que l’USBCO avant le coup d’envoi de ce cinquième week-end de Ligue 2, voulait s’imposer à Dunkerque. Les Nordistes étaient à la relance après un second revers de suite à Nancy.

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Lourdement battu par Reims, samedi dernier, le Red Star voulait se reprendre sur la pelouse de Le Basser face à des Lavallois qui enchaînaient un second match de suite à domicile après la défaite 3-0 face au Grenoble de leur ancien entraîneur, Olivier Frapolli.

Direction le podium de Ligue 2 pour Annecy ?

Les Isérois se sont bien repris après leur revers 4-0 face à l’ASSE. Le GF38 espérait bonifier ce succès en Mayenne en s’offrant le derby des Alpes face à Annecy. Le FCA avait l’opportunité de remonter provisoirement sur le podium de Ligue 2 en s’imposant au Stade des Alpes.

Enfin, le Pau FC de Luan Gadegbeku et Axel Dodote recevait Sochaux au Nouste Camp. Les Pallois viennent de prendre un point à Rodez après avoir mené deux fois au score et souhaitaient obtenir leur second succès cette saison face au promu sochalien.

Annecy met la pression sur les Verts ! 

Boulogne - Dijon : (1-1)

T. Epailly (37') côté Boulogne ; T. Dong (63') côté Dijon

Dunkerque - Clermont : (1-1)

O. Sangante (38') côté Dunkerque ; C. Okou (69') côté Clermont

Grenoble - Annecy : (1-2)

S. Diba (74') côté Grenoble ; T. Rambaud (66'), P. Venot (91') côté Annecy

Laval - Red Star : (1-2)

M. Houdayer (49') côté Laval ; S. Renel (27'), D. Durand (45'), M. Diawara (exclu) côté Red Star

Pau - Sochaux : (1-1)

L. Rajot (29') côté Pau ; S. Agouzoul (exclu), M. Clairicia (66') côté Sochaux

Classement provisoire de la Ligue 2 - J5

Équipe MJ V N D B DIFF PTS
1 Saint-Étienne 4 4 0 0 13:3 10 12
2 Annecy 5 3 1 1 7:5 2 10
3 Reims 4 2 2 0 10:5 5 8
4 Montpellier 4 2 2 0 3:1 2 8
5 Red Star 5 2 2 1 5:6 -1 8
6 Rodez 4 2 1 1 10:7 3 7
7 Nancy 4 2 1 1 3:1 2 7
8 Metz 4 1 3 0 4:3 1 6
9 Sochaux 5 1 3 1 2:4 -2 6
10 Dunkerque 5 1 2 2 8:9 -1 5
11 Pau FC 5 1 2 2 4:5 -1 5
12 Guingamp 4 1 1 2 5:6 -1 4
13 Clermont 5 0 4 1 3:5 -2 4
14 Grenoble 5 1 1 3 6:10 -4 4
15 Laval 5 1 1 3 5:10 -5 4
16 Boulogne 4 0 3 1 1:2 -1 3
17 Dijon 4 0 2 2 4:6 -2 2
18 Nantes 4 0 1 3 6:11 -5 1