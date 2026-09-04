Alors que l’ASSE défiera Montpellier, demain soir lors du choc de ce week-end en Ligue 2, la cinquième journée a débuté ce vendredi soir. Cinq matchs étaient au programme à 20h. Résumé et résultats.
Dernier adversaire en date des Verts, Dijon se déplaçait à Boulogne-sur-Mer. Après trois matchs nuls en quatre sorties, les locaux espéraient obtenir leur premier succès de la saison devant leur public face aux Bourguignons.
Après un triste 0-0 face à Sochaux, Clermont, qui présentait le même bilan que l’USBCO avant le coup d’envoi de ce cinquième week-end de Ligue 2, voulait s’imposer à Dunkerque. Les Nordistes étaient à la relance après un second revers de suite à Nancy.
Lourdement battu par Reims, samedi dernier, le Red Star voulait se reprendre sur la pelouse de Le Basser face à des Lavallois qui enchaînaient un second match de suite à domicile après la défaite 3-0 face au Grenoble de leur ancien entraîneur, Olivier Frapolli.
Direction le podium de Ligue 2 pour Annecy ?
Les Isérois se sont bien repris après leur revers 4-0 face à l’ASSE. Le GF38 espérait bonifier ce succès en Mayenne en s’offrant le derby des Alpes face à Annecy. Le FCA avait l’opportunité de remonter provisoirement sur le podium de Ligue 2 en s’imposant au Stade des Alpes.
Enfin, le Pau FC de Luan Gadegbeku et Axel Dodote recevait Sochaux au Nouste Camp. Les Pallois viennent de prendre un point à Rodez après avoir mené deux fois au score et souhaitaient obtenir leur second succès cette saison face au promu sochalien.
Annecy met la pression sur les Verts !
Boulogne - Dijon : (1-1)
T. Epailly (37') côté Boulogne ; T. Dong (63') côté Dijon
Dunkerque - Clermont : (1-1)
O. Sangante (38') côté Dunkerque ; C. Okou (69') côté Clermont
Grenoble - Annecy : (1-2)
S. Diba (74') côté Grenoble ; T. Rambaud (66'), P. Venot (91') côté Annecy
Laval - Red Star : (1-2)
M. Houdayer (49') côté Laval ; S. Renel (27'), D. Durand (45'), M. Diawara (exclu) côté Red Star
Pau - Sochaux : (1-1)
L. Rajot (29') côté Pau ; S. Agouzoul (exclu), M. Clairicia (66') côté Sochaux
Classement provisoire de la Ligue 2 - J5
|Équipe
|MJ
|V
|N
|D
|B
|DIFF
|PTS
|1
|Saint-Étienne
|4
|4
|0
|0
|13:3
|10
|12
|2
|Annecy
|5
|3
|1
|1
|7:5
|2
|10
|3
|Reims
|4
|2
|2
|0
|10:5
|5
|8
|4
|Montpellier
|4
|2
|2
|0
|3:1
|2
|8
|5
|Red Star
|5
|2
|2
|1
|5:6
|-1
|8
|6
|Rodez
|4
|2
|1
|1
|10:7
|3
|7
|7
|Nancy
|4
|2
|1
|1
|3:1
|2
|7
|8
|Metz
|4
|1
|3
|0
|4:3
|1
|6
|9
|Sochaux
|5
|1
|3
|1
|2:4
|-2
|6
|10
|Dunkerque
|5
|1
|2
|2
|8:9
|-1
|5
|11
|Pau FC
|5
|1
|2
|2
|4:5
|-1
|5
|12
|Guingamp
|4
|1
|1
|2
|5:6
|-1
|4
|13
|Clermont
|5
|0
|4
|1
|3:5
|-2
|4
|14
|Grenoble
|5
|1
|1
|3
|6:10
|-4
|4
|15
|Laval
|5
|1
|1
|3
|5:10
|-5
|4
|16
|Boulogne
|4
|0
|3
|1
|1:2
|-1
|3
|17
|Dijon
|4
|0
|2
|2
|4:6
|-2
|2
|18
|Nantes
|4
|0
|1
|3
|6:11
|-5
|1