Alors que l’ASSE défiera Montpellier, demain soir lors du choc de ce week-end en Ligue 2, la cinquième journée a débuté ce vendredi soir. Cinq matchs étaient au programme à 20h. Résumé et résultats.

Dernier adversaire en date des Verts, Dijon se déplaçait à Boulogne-sur-Mer. Après trois matchs nuls en quatre sorties, les locaux espéraient obtenir leur premier succès de la saison devant leur public face aux Bourguignons.

Après un triste 0-0 face à Sochaux, Clermont, qui présentait le même bilan que l’USBCO avant le coup d’envoi de ce cinquième week-end de Ligue 2, voulait s’imposer à Dunkerque. Les Nordistes étaient à la relance après un second revers de suite à Nancy.

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Lourdement battu par Reims, samedi dernier, le Red Star voulait se reprendre sur la pelouse de Le Basser face à des Lavallois qui enchaînaient un second match de suite à domicile après la défaite 3-0 face au Grenoble de leur ancien entraîneur, Olivier Frapolli.

Direction le podium de Ligue 2 pour Annecy ?

Les Isérois se sont bien repris après leur revers 4-0 face à l’ASSE. Le GF38 espérait bonifier ce succès en Mayenne en s’offrant le derby des Alpes face à Annecy. Le FCA avait l’opportunité de remonter provisoirement sur le podium de Ligue 2 en s’imposant au Stade des Alpes.

Enfin, le Pau FC de Luan Gadegbeku et Axel Dodote recevait Sochaux au Nouste Camp. Les Pallois viennent de prendre un point à Rodez après avoir mené deux fois au score et souhaitaient obtenir leur second succès cette saison face au promu sochalien.

Annecy met la pression sur les Verts !

Boulogne - Dijon : (1-1)

T. Epailly (37') côté Boulogne ; T. Dong (63') côté Dijon

Dunkerque - Clermont : (1-1)

O. Sangante (38') côté Dunkerque ; C. Okou (69') côté Clermont

Grenoble - Annecy : (1-2)

S. Diba (74') côté Grenoble ; T. Rambaud (66'), P. Venot (91') côté Annecy

Laval - Red Star : (1-2)

M. Houdayer (49') côté Laval ; S. Renel (27'), D. Durand (45'), M. Diawara (exclu) côté Red Star

Pau - Sochaux : (1-1)

L. Rajot (29') côté Pau ; S. Agouzoul (exclu), M. Clairicia (66') côté Sochaux

Classement provisoire de la Ligue 2 - J5