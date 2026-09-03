Ce jeudi, Ian Cathro s’est présenté en conférence de presse avant la réception de Montpellier dans le Chaudron, samedi à 20h. Le coach de l’ASSE a fait le point sur son effectif et sur l’infirmerie avant de défier le MHSC.

Ce lundi, les Verts ont renversé le DFCO pour s’offrir quatre points d’avance sur Reims et le MHSC après quatre journées de Ligue 2. L’ASSE aura l’occasion de prendre trois longueurs supplémentaires sur les Héraultais en cas de cinquième succès consécutif ce week-end.

Pour ce choc de la cinquième journée, Ian Cathro doit à nouveau faire avec les aléas physiques qui touchent son groupe. Le coach écossais a évoqué tout cela en conférence de presse, ce jeudi à la mi-journée.

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Jakob Breum est-il remis de sa blessure ?

Absent depuis deux rencontres suite à un choc à la tête, Joao Ferreira était espéré pour ce week-end. Son coach avait annoncé avant de se rendre en Bourgogne qu’il devrait être disponible pour la rencontre face à Montpellier, ce samedi.

À Dijon, deux joueurs ont fait leur retour dans le groupe et sur les pelouses de Ligue 2. Après une opération du genou début février, Nadir El Jamali a pu jouer quelques minutes pour la première fois avec l’ASSE depuis sa blessure. Une bonne nouvelle pour les Verts qui récupèrent un élément offensif supplémentaire pour la rotation.

Ben Old a également pu faire son entrée en jeu, un peu plus tôt dans la rencontre. Le Néo-Zélandais, ailier de formation, apporte une solution supplémentaire à Ian Cathro pour le poste de latéral gauche, qui n’a pas été renforcé cet été.

Chico Lamba doit quant à lui rester patient avant de faire son retour à la compétition. Le défenseur portugais a repris avec le groupe de l’ASSE depuis la semaine dernière et continue de se remplir physiquement avant d’être autorisé à être retenu par son entraîneur.

Alors que son retour était espéré il y a quinze jours face à Grenoble, Mahmoud Jaber n’a pas encore pu retrouver les feuilles de match de Ligue 2. Le milieu israélien poursuit sa phase de réathlétisation et aucun risque ne sera pris suite à ses blessures depuis le début de l’année civile.

Enfin, Jakob Breum a dû déclarer forfait pour le déplacement à Dijon. L’ASSE ne veut prendre aucun risque avec son meneur de jeu danois, touché musculairement il y a quinze jours. Ian Cathro était attendu sur le cas de son numéro 10 lors du point presse du jour.

Les mots du coach de l’ASSE

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : "Chico Lamba, João Ferreira et Mahmoud Jaber sont candidats à une présence dans le groupe. Je ne suis pas certain de la présence de Jakob Breum pour lequel on surveille la situation jour après jour. Paul Eymard a repris les séances avec le collectif. Ça va demander encore un peu de temps, mais il sera bientôt prêt !"