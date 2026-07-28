Le dossier Pierre Ekwah continue de mobiliser les groupes de supporters stéphanois. Après le Kop Sud vendredi dernier, c'est au tour des MF1991 de hausser le ton ce mardi matin devant L'Étrat.

Le feuilleton Pierre Ekwah ne cesse d'agiter le Forez. Après la sortie remarquée du Kop Sud vendredi dernier, ciblant directement Huss Fahmy sur ce dossier, un autre groupe de supporters est monté au créneau ce mardi matin. Les MF91 ont déposé une banderole devant le centre d'entraînement de L'Étrat, avec un message tout aussi direct : "On ne lâchera pas. Ekwah casse-toi."

Ekwah : Un rejet qui fait consensus dans les tribunes

Ce nouveau geste confirme que le rejet du milieu de terrain dépasse largement un seul groupe de supporters. Après le message très clair adressé au bras droit d'Ivan Gazidis concernant les 6 millions d'euros investis pour lever l'option d'achat du joueur, les MF91 rappellent à leur tour que la question ne se limite pas à un simple désaccord contractuel : c'est bien le retour d'Ekwah sous le maillot vert qui reste totalement inacceptable pour une large partie du peuple stéphanois.

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Un dossier qui s'enlise depuis des mois

Pour rappel, Pierre Ekwah reste sous contrat avec l'ASSE jusqu'en 2029, malgré son refus catégorique d'évoluer en Ligue 2 depuis la descente du club. Prêté à Watford lors du dernier mercato hivernal pour tenter de désamorcer la situation, le milieu défensif est pourtant bien de retour dans le groupe stéphanois pour cette préparation estivale, sa position n'ayant jamais varié sur le fond.

Une pression qui s'intensifie sur la direction

Avec cette nouvelle banderole, la pression continue clairement de monter sur la direction stéphanoise. Entre l'investissement financier engagé et l'impossibilité manifeste de faire cohabiter le joueur avec les tribunes, le dossier semble s'orienter inexorablement vers un dénouement estival. Reste à savoir si ces messages répétés des groupes de supporters accéléreront la recherche d'une porte de sortie pour Pierre Ekwah avant la fin du mercato.