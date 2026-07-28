Future recrue de l'ASSE, ce jeune gardien de 23 ans arrive avec un parcours déjà riche. Formé au LOSC puis au Paris Saint-Germain, Lucas Lavallée a multiplié les expériences avant de poser ses valises dans le Forez. Retour sur le profil d'un portier qui espère franchir un nouveau cap sous le maillot stéphanois.

S'il ne compte que très peu de matchs professionnels, son parcours mérite pourtant l'attention. Né le 18 février 2003 à Armentières, le gardien a gravi les échelons dans plusieurs centres de formation réputés. Après des débuts au SC Bailleulois, il rejoint l'USL Dunkerque en 2016 avant d'intégrer le LOSC deux ans plus tard. En 2021, le Paris Saint-Germain lui ouvre les portes de son centre de formation, une étape décisive dans sa progression.

Une formation d'élite avant de rejoindre l'ASSE

Son passage au PSG lui permet de côtoyer l'exigence du très haut niveau. Même s'il ne dispute pas de rencontre officielle avec l'équipe première, il participe à la Premier League International Cup avec les jeunes Parisiens et évolue régulièrement avec l'équipe réserve en National 3.

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Il connaît également plusieurs convocations avec le groupe professionnel de Mauricio Pochettino. La première intervient lors d'un déplacement à Geoffroy-Guichard face à... l'AS Saint-Étienne, à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1 en 2021. Un clin d'œil du destin avant un possible retour dans le Forez, cette fois sous les couleurs des Verts.

Le portier retient surtout tout ce que le PSG lui a apporté dans sa construction.

« Mon passage à Paris m'a transformé dans beaucoup d'aspects. J'ai gagné en professionnalisme, notamment sur le plan de la nutrition. Le staff m'a aidé à prendre en masse musculaire et à mieux comprendre la partie athlétique de notre sport. »

Il évoque également l'influence de Yohan Cabaye, alors responsable du Centre de formation.

« Excellence, humilité et professionnalisme furent les maîtres mots. Je me suis attelé à respecter ces valeurs du mieux possible. »

Des prêts pour gagner en maturité

Comme beaucoup de jeunes gardiens, il doit ensuite aller chercher du temps de jeu. Son premier prêt à Dunkerque ne répond pas à ses attentes.

« Cela ne s'est malheureusement pas déroulé comme souhaité. J'ai quand même appris dans la difficulté. »

Loin de baisser les bras, il rebondit à Aubagne, en National. Une expérience qu'il considère comme fondatrice.

« J'avais un peu d'appréhension à cause de mon étiquette de joueur du PSG, mais l'accueil fut formidable, avec un véritable esprit familial. J'ai disputé une quinzaine de matches, de quoi lancer pour de bon ma carrière. »

Cette saison lui permet d'accumuler de l'expérience et de confirmer son potentiel.

Un nouveau défi dans le Forez

International français chez les U16 (4 sélections) puis les U17 (3 sélections), le gardien possède un profil moderne, façonné dans des centres de formation réputés. Son parcours témoigne d'une progression constante, malgré des passages parfois plus compliqués.

À 22 ans, celui qui a récemment quitté le PSG semble désormais prêt à franchir un nouveau palier. Si sa venue à l'ASSE se confirme, les dirigeants stéphanois miseront sur un gardien déjà rompu aux exigences du haut niveau et animé par une forte volonté de poursuivre sa progression. Un profil d'avenir qui pourrait s'inscrire dans la stratégie de développement du club.

PROFIL :

Date de naissance : 18 février 2003

Lieu de naissance : Armentières (Nord)

Poste : gardien de but

Clubs successifs : SC Bailleulois (2009 à 2016), USL Dunkerque (2016 à 2018), LOSC Lille (2018 à 2021), Paris Saint-Germain (2021 à 2025), USL Dunkerque (2023 à 2024, prêt), Aubagne FC (2024 à 2025, prêt), LB Châteauroux (depuis juillet 2025)

Équipe de France : U16 (4 sélections), U17 (3 sélections)

Source : Site du PSG