Les dirigeants stéphanois ne semblent pas vouloir lever le pied cet été. Un an après avoir injecté plus de 20 millions d'euros durant le mercato estival, l'ASSE devrait connaître un scénario similaire pour son retour en Ligue 2. Avec les signatures de Maxime Bernauer et d'Irvin Cardona, Kilmer Sports semble vouloir s'appuyer sur une stratégie bien identifiée.

Un mercato rythmé attend l'ASSE cet été

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir les dirigeants stéphanois passer à l'action. Irvin Cardona a été officiellement lié au club jusqu'en 2028 le 2 juin. Et Maxime Bernauer s'est définitivement engagé en vert 9 jours plus tard, alors même que le mercato n'a pas débuté.

Romain, chroniqueur et rédacteur pour Peuple Vert : "Des échos qu’on a, Kilmer ne ne veut pas repartir de zéro. Mais repartir avec des joueurs qui ont vraiment envie de continuer l’aventure. Ceux qui ne sont pas très chauds pour rester à Saint-Étienne, la porte sera ouverte. On peut s’attendre à un certain renouvellement de l’effectif, dans un contexte où Sainté est clairement en position de force dans le foot français, et surtout en Ligue 2. On va pouvoir mettre des sommes sur la table."

Avec ces deux renforts, le board stéphanois espère sans doute d'appuyer sur une base solide et déjà familière pour performer en seconde division. "J'ai l'impression qu'on signe définitivement Bernauer parce qu'on a besoin d'être dans la continuité de la saison dernière. Kilmer veut composer avec des joueurs qu'ils connaissent", déclare Sylvain dans notre dernière vidéo.

Une première recrue inconnue au bataillon ?

Les pistes s'enchaînent pour venir compléter un effectif jugé trop faible pour retrouver la Ligue 1 en une seule petite année. Au point où le milieu de terrain Mahmoud Jaber aurait trouvé un accord avec l'ASSE pour les quatre prochaines années. C'est contre la somme de 2 millions d'euros qu'Eirik Horneland s'est procuré un milieu solide défensivement.

Romain décrit le profil de Mahmoud Jaber : "Si je devais le comparer, je le rapprocherais plutôt — sans l’aspect offensif, sans les projections — d’un Mahdi Camara. Sur ce qu’on a vu, sur les premières impressions, on comprend vite que c’est un joueur qui est là pour aller gratter des ballons, pour apporter de l’équilibre. C’est un profil un peu dans l’esprit de Moueffek, mais sans la projection vers l’avant. Et peut-être un peu plus propre à la récup’.

Et puis c’est pas un joueur qu’on sort de nulle part. On le voulait déjà l’hiver dernier. On a insisté, on est allés le chercher. Donc j’ai envie de croire qu’ils savent ce qu’ils font, et qu’il peut vraiment nous apporter quelque chose, une vraie plus-value."

