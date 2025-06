Avec une 4e place en championnat de Division 1, l’équipe de foot-fauteuil de l’ASSE Cœur-Vert Aésio Mutuelle signe la meilleure saison de son histoire. Cette saison 2024-2025 a été marquée par un esprit de groupe exemplaire. Dans une interview parue sur le site de l'AS Saint-Etienne, Pascal Brousmiche, revient sur la saison de son équipe.

Pour leur troisième saison au plus haut niveau, les joueurs de l’équipe ASSE Cœur-Vert Aésio Mutuelle ont atteint un nouveau cap. Avec 11 victoires, 1 nul et 6 défaites, les Stéphanois terminent à une brillante 4e place en Division 1. Une progression remarquable déjà visible lors des saisons précédentes.

Une performance inédite pour les Verts

Le dernier week-end de championnat de l'AS Saint-Etienne, disputé à Troyes les 31 mai a offert un aperçu de la détermination du groupe. Une victoire nette contre Vaucresson (3-0), suivie de deux défaites face à Dinan (1-0 à chaque fois). Cela n'a pas terni le bilan général d’une saison réussie. Une régularité saluée par Pascal Brousmiche, coach de la section :

" C’est un bilan très positif. Terminer à la 4e place du championnat, c’est historique pour notre jeune équipe. Cela récompense le travail régulier de tout un groupe, à la fois sur le plan sportif et humain. On sent que l’équipe a franchi un cap cette saison. "

La recette du succès : régularité et solidarité

La progression des Verts repose sur des bases solides : entraînements rigoureux, cohésion de groupe et maturité croissante sur le terrain. Le coach résume ainsi les leviers de cette montée en puissance :

" Ce qui a vraiment fait la différence cette saison, c’est notre régularité et le sérieux mis dans le travail, semaine après semaine. Le groupe a su créer une belle dynamique collective, avec une vraie solidarité sur le terrain. "

Cette saison, l’équipe de l'ASSE a su répondre présent face à de nombreux adversaires. En avril notamment, les Verts ont aligné des performances convaincantes, montrant leur capacité à hausser le ton lors des moments clés. Les automatismes se sont renforcés, et les décisions de jeu, plus justes, ont permis de tenir le rythme.

Construire l’avenir avec ambition pour l'ASSE

Malgré cette belle progression, Pascal Brousmiche garde les pieds sur terre. Plusieurs axes de travail sont déjà identifiés pour franchir un nouveau palier :

" Contre les grosses équipes, il nous manque parfois ce petit truc en plus pour faire basculer la rencontre en notre faveur. Il faudra qu’on soit plus efficaces devant le but, et qu’on parvienne à diversifier un peu plus notre jeu. "

Le mental, également, sera un point d’attention :

"Mentalement aussi, il y a encore du travail : on doit mieux gérer la pression dans les moments importants. L’objectif, c’est de continuer à avancer ensemble, de faire grandir le collectif tout en gardant cet état d’esprit qui nous caractérise."

Enfin, la saison de l'ASSE restera gravée comme celle d’une première sélection en Équipe de France pour Jonathan Détrier. Une reconnaissance méritée, fruit du travail de toute une équipe.