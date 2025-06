Présent au lancement de la MLS, avant de diriger Arsenal, c'est au Milan AC que l'actuel président de l'ASSE, Ivan Gazidis s'est fait un nom sur la scène européenne. Il s'est exprimé cette semaine en revenant sur sa réussite en terres milanaises.

Alors qu'Ivan Gazidis fête son premier anniversaire à la tête de l'ASSE, le président stéphanois s'est exprimé dans le podcast Xbdvl de Cannon Sports Media. L'homme fort de Larry Tanenbaum est revenu sur les bases de sa réussite milanaise. L'occasion d'écouter avec attention celui à qui les clefs de l'ASSE ont été confiées. pour redorer le blason des Verts.

Gazidis (ASSE) aime Moncada

Ivan Gazidis a notamment évoqué Geoffrey Moncada, directeur technique et recruteur de haut niveau qui la qualité de l'analyse vidéo de l'AC Milan :

« L’une des premières décisions que nous avons prises a été de recruter un recruteur talentueux et compétent comme Moncada, qui sait dénicher les jeunes talents pour reconstruire Milan. Pour réussir, il faut savoir analyser les joueurs et leurs caractéristiques, pas seulement techniques, et nous l'avons fait à chaque séance de transferts. »

Geoffrey Moncada est notamment impliqué dans plusieurs arrivées qui ont symbolisé le renouveau de l'AC Milan : Theo Hernandez, Ismaël Bennacer et Rafael Leao pour ne citer qu'eux.

Paolo Maldini apprécié par Ivan Gazidis

Dans le même podcast, Ivan Gazidis ne manque pas de mettre en avant l'importance de Paolo Maldini, légende du Milan AC, sur lequel le dirigeant n'a pas hésité à s'appuyer. "J’ai été frappé par la qualité de la relation humaine de Paolo avec les joueurs. Pour ce projet, Paolo a été important, voire fondamental, car il apportait présence, charisme et crédibilité. La relation qu’il entretenait avec les joueurs de Milanello était vraiment incroyable, un exemple pour tous, pas seulement pour les jeunes."

Un recruteur inspiré, une légende du club respectée. La recette d'Ivan Gazidis est connue. Celle-ci a fait ses preuves au Milan. Reste à savoir si le président de Kilmer Sports Ventures parviendra à réitérer la performance à l'ASSE.