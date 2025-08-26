Le mercato bat son plein pour l’ASSE et une rumeur a secoué la soirée de lundi : le Stade Rennais aurait coché le nom de Lucas Stassin pour renforcer son attaque. Mais du côté de Saint-Étienne, le message est clair : l’attaquant belge est jugé intransférable.

Le départ d’Arnaud Kalimuendo a poussé Rennes à activer plusieurs pistes offensives. Selon la presse, Habib Beye et son staff font d’Esteban Lepaul (Angers) leur priorité. Toutefois, Lucas Stassin, révélation stéphanoise, figurerait également dans la short list bretonne.

Mercato ASSE : Rennes vise Lucas Stassin

Le profil de Lucas Stassin intrigue en Bretagne. Auteur de prestations solides avec les Verts, le jeune attaquant de 20 ans a gagné en maturité depuis son arrivée en provenance de Westerloo. Rennes, en quête d’un buteur capable d’apporter de la profondeur et de la mobilité, verrait en lui une option intéressante, malgré son manque d’expérience en Ligue 1.

Pour Habib Beye, fraîchement installé sur le banc rennais, il s’agit de trouver un joueur complémentaire à l’effectif existant. Si Esteban Lepaul demeure la piste numéro un, Stassin représente un pari d’avenir qui séduit.

ASSE : Lucas Stassin reste intransférable

À Saint-Étienne, la réponse ne souffre d’aucune ambiguïté. Malgré l’intérêt rennais, les dirigeants ligériens refusent de céder leur attaquant. Le club, séduisant sur le plan offensif, ne veut pas affaiblir son secteur clé alors que l’objectif reste la remontée en ligue 1.

Depuis plusieurs semaines, l’ASSE répète que Lucas Stassin est un élément du projet sportif. Son nom n’est même pas évoqué lors des discussions de mercato. Pour les dirigeants, il est jugé intransférable, un statut confirmé encore ce mardi selon les informations de Foot Mercato. À noter que le joueur s'est bien entraîné avec le groupe ce matin à l'Etrat.

Un mercato décisif pour l’ASSE

Alors que les Verts entrent dans la dernière semaine de leur mercato, les mouvements à venir seront scrutés de près. L’ASSE souhaite ajuster son effectif mais n’entend pas se priver de ses jeunes talents.

Le cas Stassin illustre cette volonté de bâtir un groupe compétitif et pérenne. Si Rennes poursuit ses recherches en attaque, Saint-Étienne veut, de son côté, se montrer inflexible sur la semaine de mercato restante.