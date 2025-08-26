Ancien capitaine de l’ASSE, Anthony Briançon s’est exprimé après la belle victoire de Pau contre Reims (2-0). Le défenseur central a souligné la qualité de la prestation collective et la nécessité de rester humbles malgré ce succès face à un prétendant à la montée.

Rayonnant dans la défense paloise, Anthony Briançon n’a pas caché sa satisfaction après la rencontre. « Je trouve qu’on a fait un match plein, dans l’intensité, dans nos intentions de jeu », a-t-il déclaré.

L’ancien Stéphanois a mis en avant le travail réalisé à l’entraînement : « On a bien travaillé, on a eu du temps pour travailler cette semaine. Donc tout ce qui a été mis en place, ça s’est reproduit là sur le terrain. On a su exploiter les failles de cette équipe, malgré le fait que c’est quand même une grosse équipe de ce championnat. »

Humilité et ambition

Malgré la performance convaincante, Briançon n’a pas voulu s’enflammer : « Il faut beaucoup d’humilité, bien sûr, mais il faut savourer cette victoire parce que c’est une belle équipe en face. » Avec ce succès, Pau réalise un excellent début de saison et pointe déjà dans le haut du classement, à égalité de points avec l'ASSE.

« Sept points en trois matchs, c’est très bien »

Pour Briançon, le bilan comptable est déjà satisfaisant : « Franchement, je pense qu’on est d’accord pour dire que sept points, c’est bien. Oui, c’est très bien. »

Et de conclure sur la suite : « Il nous reste un match avant la trêve. Donc, on va essayer, même si c’est très court, de bien préparer ce match et d’y aller avec des intentions. Mais c’est sûr que sept points en trois matchs, c’est très bien. »

L'ancien de la maison Verte semble vivre une deuxième jeunesse au sein d’un groupe palois solide, travailleur et ambitieux. Anthony Briançon, qui colle parfaitement à cette mentalité et à ces valeurs, retrouve par ailleurs la joie de jouer et un épanouissement qui pourraient bien inspirer ses coéquipiers. De quoi faire de Pau un concurrent des Verts ? Pour quoi pas...