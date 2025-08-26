Ancien défenseur de l'ASSE, Moustapha Bayal Sall s'est confié pour Tribune Verte. L'ancien numéro 26 stéphanois évoque son actualité, ses meilleurs souvenirs, mais aussi son pire traumatisme dans le Forez. Extraits.

Moustapha Bayal Sall évoque son rôle de directeur sportif au sein de son académie : "On gère à trois avec Moustapha Diallo et Babacar Gueye, avec aussi Didier Narboni qui est notre partenaire en France. On va avoir de superbes installations à la rentrée, on a hâte ! La satisfaction, c'est de voir que le travail commence à porter ses fruits. On a des jeunes qui ont signé à Annecy, et on en a deux qui vont partir à l'essai au Havre et à Braga. On a vraiment de bons joueurs. De très bons joueurs, même. Des talents, il y en a beaucoup ici, que ce soit au Sénégal ou en Gam-bie. L'objectif, c'est d'aider les jeunes à aller au haut niveau. Avec Moustapha et Babacar, on a connu la L1, la sélection. On connaît le chemin. On sait comment leur donner un petit coup de pouce pour les accompagner. Contrairement à d'autres, on ne fait pas n'importe quoi avec les petits."

Bayal Sall rêve de voir ses poulains à l'ASSE

Moustapha Bayal Sall (ancien défenseur de l'ASSE) : "C'est ce que je veux ! Il faut en discuter avec Loïc. En fait, on en a déjà un peu parlé. Saint-Etienne, tout le monde sait que c'est mon club. Je sais qui pourrait s'épanouir là-bas et s'imposer. Loïc sait qu'il est le bienvenu ici, on l'accueillera les bras ouverts s'il peut venir. C'est mon ami. C’est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi à l'ASSE, sur le terrain, mais aussi en dehors quand je suis arrivé. Je serais vraiment heureux et fier si je pouvais rendre tout ça, à lui et au club."

Son arrivée dans le Forez

Moustapha Bayal Sall (ancien défenseur de l'ASSE) : "C'était Ivan Hasek le coach. J'étais venu faire un essai après avoir quitté l'OM. Loic m'avait bien accueilli, comme Julien Sablé, Bafé Gomis, Mouhamadou Dabo. Ils m'avaient tous mis en confiance. Ils m'avaient pris sous leurs ailes, ils m'avaient expliqué comment cela fonctionnait en France, l'attitude que je devais avoir. J'étais conscient que j'arrivais dans un très grand club. Je connaissais son histoire.

Ici au Sénégal, c'est l'OM et l'ASSE. J'ai tout de suite eu envie de devenir un vrai stéphanois. J'ai passé dix ans au club, mais j'aurais aimé y faire toute ma carrière. Et y rester après, pour transmettre les valeurs de Saint-Etienne. Ce club m'a tout donné. J'ai adoré les supporters, les Magic Fans, l'ambiance du Chaudron. Jouer dans ce stade m'a donné des frissons.J'étais motivé à 200%."

Le traumatisme de Bâle

Moustapha Bayal Sall (ancien défenseur de l'ASSE) : ""C'était terrible... L'ascenseur émotionnel avait été incroyable ce jour-là. Quand je marque, on était comme des fous, on pensait que c'était fini, qu'on allait se qualifier. Le coach Galtier avait couru jusqu'au poteau de corner pour fêter ça avec nous. Et sur l'engagement, on prend ce but qui nous élimine. Ça nous avait fait vraiment mal. C'est beaucoup de regrets."

Ses meilleurs souvenirs en Vert

Moustapha Bayal Sall (ancien défenseur de l'ASSE sur la victoire et son but dans le derby du 30/11/2014) : "Ce derby, (gagné 3-0, le 30 novembre 2014) on avait vraiment fait un super match. La manière dont on avait joué, c'était énorme. C'est mon plus joli but. Marquer dans un derby, le jour de mon anniversaire, avec tout ce que représente un match contre Lyon quand on est Stéphanois, c'était très fort émotionnellement"

Son capitanat éphémère dans le Forez : "En fait ce brassard, ce n'est pas vraiment le coach qui me l'avait confié.

C'est moi qui était allé le voir pour lui dire: « Coach, Loïc n'est pas là, c'est moi qui dois être capitaine. Ruffier le mérite aussi, François Clerc, Cohade, Lemoine. Mais je suis là depuis plus longtemps qu'eux ». Le coach m'avait écouté et il mavait dit : « C'est vrai, tu as raison ».

Bayal Sall évoque son départ de l'ASSE

Moustapha Bayal Sall (ancien défenseur de l'ASSE) : "Bien-sûr que je n'avais pas envie de partir ! J'ai eu des hauts et des bas à l'ASSE, mais j'ai toujours été loyal. À un moment donné, beaucoup de clubs se sont intéressés à moi : la Roma, Fenerbahçe, Schalke 04. Des clubs anglais aussi. Mais je n'ai pas voulu partir. Si on m'en avait donné la possibilité, jamais, je n'aurais quitté Saint-Etienne. C'est mon club !"

Quel regard sur la saison à venir ?

Moustapha Bayal Sall (ancien défenseur de l'ASSE) : "C'est difficile à dire, car il reste encore du temps avant la fin du Mercato. On verra une fois qu'il sera terminé, et aussi après les premiers résultats. On aura une idée plus précise de ce qui nous attend cette saison. Ce qui est sûr, c'est que l'ASSE n'a rien à faire en Ligue 2. Il faut vite corriger ça. L'ASSE mérite d'être en Ligue 1, et dans le haut du tableau."