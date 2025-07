L'ASSE met les bouchées doubles depuis quelques semaines. Après les signatures de Cardona, Bernauer et Jaber, c'est au tour de Chico Lamba de porter la tunique Verte. Un signal fort, qui intervient dans un contexte de reconstruction du club. Saint-Étienne change d'ère, Ligue 2 ou non.

Signature de Lamba : Sainté frappe fort au mercato estival

Les dirigeants stéphanois ont réalisé un grand coup de lundi. En posant 8 millions d'euros (bonus compris) sur la table, Saint-Étienne s'est assurée de la signature de Chico Lamba. Révélation de l'Euro U21, le défenseur à fort potentiel rejoint pourtant une formation de Ligue 2. Coup de maître. "Ils ont voulu bosser en toute discrétion, parce qu’ils sont dessus depuis au moins le mois de mai", commente alors Romain dans notre dernière vidéo mercato.

Romain, rédacteur pour Peuple Vert, dévoile les coulisses de la signature de Lamba : "C’était une des priorités. (...) Il y a eu un accord avec Arouca, ce qui n’a pas été trop compliqué. Sainté était prêt à payer, donc ça s’est fait rapidement. Le plus dur, c’était de convaincre le joueur. L’Euro l’a mis en lumière, et plein de clubs lui ont fait la cour. Mais après la compétition, ça s’est décanté assez vite, surtout parce qu’on a su lui vendre notre projet. (...) Mais on a eu peur qu’un autre club vienne s’en mêler. Du coup, on l’a fait venir discrètement un samedi, jour de match amical. Visite médicale dans la foulée, signature le dimanche midi. Le tout dans un silence total."

La prochaine priorité identifiée !

Le dossier de la charnière défensive réglé, c'est désormais aux postes des latéraux que de prochaines recrues sont attendues. "Il nous faut deux solutions fiables sur les latéraux. Je pense que c'est indispensable.", commente Joss Randall.

De nouveaux noms sont attendus dans le forez, révèle Romain. "Dans l’idéal, ils aimeraient boucler deux recrues d’ici mercredi, parce qu’ils partent en stage ce jour-là. (...) Je sais qu'il y a eu des pourparlers avec Thibaut Vargas. Pour autant, ça ne devrait pas se faire. En tout cas, à l’heure où je vous parle, c’est mal engagé. Niveau salaire et envie du joueur, il penche clairement pour d’autres destinations."

Mais une autre piste semble également sortir du lot en interne. "Je peux pas encore sortir le nom, je sais pas à quelle position il est sur la liste, mais on m’a parlé d’un Brésilien. Un latéral gauche, qui viendrait pour être titulaire. Je sais pas exactement où en sont les discussions, mais ce qui est sûr, c’est qu’on essaye de boucler ça d’ici mercredi. "

Kilmer révolutionne le staff de l'ASSE ?

Et si les nouveaux dirigeants préparent l'effectif d'Eirik Horneland avec minutie, tout semble aussi se jouer dans l'entourage des joueurs. David Tivey, Calum Daley, ou encore Donough Holohan ont déjà rejoint le Forez.

Romain analyse l'arrivée de nouveaux membres du staff : "Eirik Horneland propose un jeu basé sur un pressing très intense. Pour réussir à mettre ça en place, il faut des joueurs capables de répondre à ces exigences. (...) Le club a agi. Ils ont fait venir deux préparateurs physiques et un responsable de la performance. Des mecs avec de vraies références, qui viennent tous d’Angleterre. Et on sait à quel point le foot anglais est en avance sur le plan physique. On a pris de beaux CV. Maintenant, faut pas s’attendre à des résultats visibles tout de suite. Sur la préparation physique, ça se construit dans la durée."