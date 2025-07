Avec l’arrivée de Chico Lamba, l’ASSE avance son mercato. Cardona, Bernauer, Jaber, Lamba et bientôt Ekwah ? Une situation plus complexe qu’elle n’y paraît. Explications.

Arrivé en même temps que Lucas Stassin fin août 2024, Pierre Ekwah était particulièrement attendu à Saint-Étienne. Les dirigeants stéphanois n’avaient pas hésité à sortir le chéquier pour convaincre Sunderland de prêter le jeune milieu défensif passé par Nantes et Chelsea. Un prêt payant avec une option d’achat avoisinant les 6 millions d’euros. Une option d’achat qui aura toute son importance quelques mois plus tard.

Pierre Ekwah, un prêt payant !

Sportivement, le natif de Massy s’est imposé comme un pilier de la formation stéphanoise. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu, il joue 29 matchs de Ligue 1 en 34 journées. Il rassure par sa technique et dicte le tempo en étant le garant de la relance stéphanoise. Défensivement, il aura parfois pris l’eau, à l’image d’une équipe qui aura coulé (77 buts encaissés). Si sa nonchalance peut parfois lui être reprochée, le prêt de Pierre Ekwah restera globalement une réussite. Un prêt payant qui aura porté ses fruits. De quoi prolonger l’aventure dans le Forez ?

Malgré de belles promesses dans le jeu, les carences affichées sur la pelouse seront trop importantes pour se maintenir en Ligue 1. L’ASSE est reléguée à l’issue d’une 20e défaite (2-3 face à Toulouse). De quoi laisser un goût amer dans la bouche des dirigeants stéphanois. La déception est tout aussi grande pour Pierre Ekwah, qui va retrouver Sunderland après cet échec collectif.

L'ASSE surprend

Très rapidement, Ivan Gazidis, président du club, promet du changement et des investissements pour rapidement rebondir. Parmi les priorités, l’ASSE souhaite travailler dans la continuité avec plusieurs éléments. L1 ou L2, pas question de repartir d’une feuille blanche.

Malgré la relégation, l’ASSE dispose toujours d’une option d’achat sur Pierre Ekwah. Celle-ci peut être activée automatiquement jusqu’à fin mai. Lorsqu’un prêt avec option d’achat est conclu, l’ensemble des termes contractuels est prévu à la signature du prêt. La levée de l’option rend actif ce contrat.

L’ASSE en L2, peu probable de voir l’OA de 6 millions d’euros levée. Et pourtant, à la surprise générale, c’est bien la stratégie des dirigeants stéphanois. Quelques minutes avant la dead-line permettant d’activer l’OA, l’ASSE lève l’option. De quoi prendre de court Pierre Ekwah et son entourage. Plusieurs clubs de standing européens se sont renseignés. En Espagne, en Allemagne et en Championship, on tape à la porte. De quoi se projeter ailleurs pour Ekwah. Sans échange au préalable avec l’ASSE, les Verts activent donc la clause. Le joueur tombe de haut. En L1, la question ne se serait pas posée. Mais la L2 n’a jamais été dans les plans.

Mercato : Trouver la meilleure solution

Pour autant, pas question d’aller allumer la machine médiatique comme d’autres ont pu le faire avant lui. Pierre Ekwah a adoré son passage à l'ASSE. Un club qu'il respecte avec qui il ne souhaite pas partir en mauvais terme.

Si Eirik Horneland et l’ASSE comptaient sur lui, il faut aujourd’hui trouver une solution où chaque partie s’y retrouve. Une revente dès cet été pourrait être l’issue la plus probable. L’ASSE pourrait profiter de la cote du joueur pour amortir le transfert. Ekwah est évalué à 7 M€. Une plus-value peut être espérée. De son côté, le joueur pourrait poursuivre sa carrière à un échelon européen. Comme indiqué par l'Équipe, Stuttgart et le Bétis Seville suivent bien Pierre Ekwah. Mais ils ne sont pas les seuls. Selon nos informations, l'Espagnol Barcelone, Braga et Hambourg apprécient le profil du joueur et pourraient offrir une porte de sortie. Pour l'heure, aucune offre.

Une sortie par le haut pour Pierre Ekwah et l'ASSE. Très peu probable de revoir le milieu de terrain sous le maillot Vert en l'état.