L’ASSE fait sensation. Après l'officialisation de quatre recrues, les dirigeants Stéphanois se sont offerts le défenseur portugais Chico Lamba. Une belle opération, analysée par Walid Acherchour au micro du Winamax FC.

Troisième transfert le plus cher de l'histoire de la Ligue 2 !

L'ASSE a réalisé un grand coup ce lundi. Avec l'officialisation de la signature de Chico Lamba, les dirigeants stéphanois ont démontré leur volonté de ne pas végéter en Ligue 2. Considéré parmi les défenseurs les plus prometteurs de sa génération, Chico Lamba débarque dans le forez avec une solide réputation. À travers ce pari, l’ASSE a dévoilé sa capacité à attirer de jeunes talents malgré sa relégation.

Auteur d’un Euro Espoirs 2025 très convaincant, le défenseur central de 22 ans se distingue par sa solidité dans les duels, sa puissance physique et son sens du placement. Mais c'est avant tout balle au pied que Lamba séduit. Un profil tourné vers l'avenir, recruté pour la somme record de 8 millions d'euros, bonus inclus.

Le Stéphanois figure désormais sur le podium des plus grosses transactions jamais enregistrées en Ligue 2.

Un mercato d'exception pour la Ligue 2 ?

Un signal fort, rapidement perçu par les suiveurs du football français. "Chico Lomba. Le mec signe pour 6 millions d’euros… en Ligue 2", réagissait alors Walid Acherchour. "Déjà, le blaze est incroyable. Et franchement, ce que fait l'ASSE, c’est exceptionnel. Ils sont en train de se construire une vraie équipe. Ils lèvent l’option d’achat de Bernauer, ils mettent 6 millions d'euros sur Chico Lomba. C’est fort. On dirait qu’ils se sont dits : 'On va revenir en Ligue 2, on va la casser en deux, la Ligue 2. Et puis on remontera.' "

Toutefois, observer Kilmer Sports réaliser de tels investissements après la relégation laisse un goût amer à Walid Acherchour. "Ce mercato-là, ils auraient peut-être dû le faire en janvier, pour essayer de se sauver."

Mais les dirigeants stéphanois ne semblent pas enclins à s'arrêter en si bon chemin. D'autres recrues tournées vers l'avenir sont attendues dans le forez dans les prochaines semaines.