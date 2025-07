Dévoilé à la Cité du design, le nouveau maillot 2025-2026 de l’AS Saint-Étienne a déjà été porté lors du premier match de préparation. En parallèle, la gamme présentation crème et kaki, elle, séduit déjà les fans. Cela a même provoqué des ruptures de stock.

Une gamme présentation 2025-2026 qui fait carton plein

La semaine dernière, l’ASSE a levé le voile sur son maillot domicile 2025-2026 dans un lieu symbolique : la Cité du design. Fruit d’une collaboration avec la styliste Léa Bourgier, cette tunique met en avant cinq pictogrammes célébrant le patrimoine stéphanois.

Si le maillot domicile est déjà dévoilé, la collection de présentation vient d'être lancée. Au vu des premiers retours, celle-ci semble séduire largement les supporters de l'ASSE. Déclinée en deux coloris, crème et kaki, elle comprend polos, tee-shirts, vestes zippées, pantalons et shorts. La ligne séduit par son style sobre. Mais aussi élégant et moderne, en parfaite adéquation avec les tendances actuelles.

Le succès est tel que plusieurs pièces, notamment les tee-shirts et polos enfants, sont déjà en rupture de stock. Chez les adultes, les vestes zippées crème font figure de best-sellers. Tarifs affichés : de 39,95 € (tee-shirts) à 84,95 € (vestes).

Cette gamme est également pensée pour accompagner les joueurs dans leurs apparitions hors terrain. Voyages, conférences de presse, entrées officielles. Elle incarne une volonté claire du club. Renforcer son identité visuelle tout en restant dans une ligne vestimentaire sobre et valorisante.

L'ASSE vend toujours beaucoup de maillots

Au-delà de sa démarche écoresponsable et de son ancrage local, l’AS Saint-Étienne continue d’afficher une solide performance commerciale en matière de ventes de maillots, malgré son statut de club de Ligue 2. Lors de la saison 2023-2024, 25 000 exemplaires ont trouvé preneur. Une dynamique confirmée l’année suivante, avec plus de 26 000 maillots écoulés en 2024-2025.

Ce succès place l’ASSE au 5e rang national, juste derrière les locomotives du football français que sont le PSG, l’OM, l’OL et le RC Lens. Le maillot domicile représente à lui seul 66 % des ventes, signe fort de l’attachement des supporters à la tunique historique des Verts.