Une page se tourne à l'ASSE. Arrivé dans le Forez en janvier 2023 Dennis Appiah quitte officiellement le club. Désormais âgé de 34 ans, le latéral droit est arrivé au terme de son contrat avec l'ASSE. Il s'en va après avoir porté la tunique verte à l'occasion de 106 rencontres toutes compétitions confondues.

Pour saluer une dernière fois le peuple vert, les salariés de l'institution et ses désormais anciens coéquipiers, le défenseur a publié un long message particulièrement touchant et classe sur ses réseaux sociaux. Il dresse le bilan de ses ambitions accomplies sous le maillot de l'ASSE, mais partage aussi un immense regret.

Le sentiment du devoir accompli malgré la relégation

Arrivé dans un contexte brûlant en 2023, Dennis Appiah aura été l'un des grands artisans de la stabilisation des Verts à l'échelon inférieur. Puis de la remontée dans l'élite lors de la saison 2023-2024. Il aura également coché la case ultime pour tout joueur stéphanois. Disputer et remporter le Derby face à l'Olympique Lyonnais dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard, le 20 avril 2025.

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Malgré la triste issue de l'exercice 2024-2025 qui a vu l'ASSE redescendre en Ligue 2 BKT, le latéral droit quitte la Loire la tête haute. Son départ ouvre désormais un gros chantier dans le couloir droit de la défense pour le tout nouveau staff dirigé par Ian Cathro. À 34 ans, le joueur se retrouve libre de tout contrat et s'apprête à relever un nouveau défi dans sa riche carrière. Bonne continuation, Dennis !

Le message d'adieu intégral de Dennis Appiah

Voici les mots forts partagés par le joueur sur son compte officiel où il s'adresse directement aux supporters de l'ASSE.

"Supporters des Verts, amis stéphanois,

L’heure est venue pour moi de vous dire au revoir.

Porter le maillot vert faisait partie des expériences que je voulais absolument vivre dans ma carrière. J’ai eu le privilège de le faire plus de 100 fois. J’ai essayé, du mieux que je pouvais, d’être à la hauteur de ces couleurs et de ce blason.

Je tiens à remercier tous les coéquipiers et amis avec qui j’ai partagé le vestiaire, ainsi que les membres des différents staffs que j’ai eu la chance de côtoyer. Sans oublier toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre, chaque jour, pour que la locomotive verte continue d’avancer.

À mon arrivée, je m’étais fixé plusieurs objectifs : aider le club à se maintenir en Ligue 2, retrouver la Ligue 1, vivre un derby à Geoffroy-Guichard et, surtout, le gagner. J’ai eu la chance d’accomplir tout cela.

Le regret restera de ne pas avoir réussi à aider le club à se maintenir en Ligue 1. C’est une déception que je partage avec tous ceux qui aiment l’ASSE.

Je souhaite sincèrement le meilleur à ce club, avec l’espoir de le voir retrouver très vite sa place parmi l’élite.

Merci à toutes celles et tous ceux qui font vivre et qui soutiennent ce club au quotidien.

À bientôt.

Allez les Verts."