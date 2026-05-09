L’ASSE défie Amiens, ce samedi soir, pour terminer la saison régulière de Ligue 2. Avant la rencontre, Dennis Appiah s’est présenté en conférence de presse ce jeudi midi. Mise à l'écart, maturité retrouvée, relation avec Kévin Pedro : Dennis Appiah s'est livré en conférence de presse. Un témoignage qui dépasse le cadre du match de samedi.

Appiah : La leçon d'une mise à l'écart

Dennis Appiah a traversé une période difficile cette saison. Écarté du groupe, mis de côté, il aurait pu sombrer dans l'amertume. Il a choisi autre chose. Et il l'explique avec honnêteté.

«Oui, c'est le mot. J'ai appris à prendre un peu plus de recul et essayer de voir ça d'une autre façon, un peu moins dans la frustration, un peu moins dans l'énervement.»

Ce n'est pas la première fois qu'il vit ce type de situation. Mais la précédente fois, ça s'était très mal passé. «J'ai eu ce passage aussi dans ma carrière une première fois où c'était hyper mal passé, j'avais hyper mal réagi. J'étais vraiment pas bien et je trouvais pas les ressorts.»

Cette fois, il a fait différemment. «Là je me suis dit d'essayer de voir cette chose d'une autre façon, de pas être dans ça, parce que de toute façon ça avait pas marché, ça m'avait rien apporté. Essayer de prendre du recul, d'essayer d'apprendre sur d'autres choses, d'apprendre des choses sur moi.»

Le bilan personnel est positif, même si la période a été dure. «Du coup, je l'ai mieux vécu que ce que j'avais pu le vivre il y a 7 ans. Ça a été difficile, mais je l'ai quand même mieux vécu. Sur ce, on peut dire que j'ai progressé et c'est pas mal.»

Comprendre sa propre importance

Au-delà de la mise à l'écart, Appiah a tiré une leçon plus profonde sur lui et son rôle dans le groupe. «J'ai pris conscience que j'étais important aussi. Il y avait peut-être un petit déni par rapport à ça, ou l'air de dire que j'étais toujours concentré sur le fait qu'il faut que je joue, si je ne joue pas, je ne suis pas important.»

Une prise de conscience qui a tout changé dans sa manière d'appréhender les choses. «Je me suis mis à la tête que quoi qu'il arrive, je pouvais être important pour ce groupe. Les joueurs me l'ont fait ressentir aussi. Je me suis ouvert à ça, donc petit à petit j'ai commencé à me calmer et à prendre ce rôle.»

Il reconnaît que ce rôle de leader, il l'avait déjà un peu, sans vraiment l'assumer. «C'est vrai que je l'avais un peu sur les dernières années, mais je n'arrivais pas à l'endosser comme je le fais aujourd'hui.» Une forme de maturité qui arrive dans un club où il est présent depuis trois saisons.

Le grand frère de Kévin Pedro

La relation entre Appiah et Kévin Pedro est l'une des belles histoires du vestiaire. Le défenseur expérimenté qui prend sous son aile le jeune formé au club, révélation de la seconde partie de saison.

Appiah décrit cette relation «Je lui donne pas mal de conseils. On est en chambre des fois ensemble et tout. Sans pour autant faire le vieux qui est derrière lui. Moi c'est pas ce que j'aimais. J'aimais avoir des petits conseils par-ci par-là, mais sans pour autant qu'on bourre le crâne.»

L'approche reste respectueuse de l'autonomie du jeune joueur. «Mais c'est un joueur qui est attentif à tout ce qu'on lui dit. Sur certaines choses, j'essaie de lui donner quelques conseils du mieux que je peux.»

Et Appiah conclut en ne manquant pas d'éloge sur Pedro «Il n'a pas eu besoin de beaucoup de choses pour faire une bonne apparition dans le groupe cette année et faire de bons matchs aussi. Donc, moi, je suis content de ce qu'il fait et dès que je peux lui apporter quelque chose, j'essaie en tout cas.»

ASSE : Un leader qui s'assume enfin

Ce qui ressort de cette prise de parole d'Appiah, c'est un joueur qui a utilisé une période difficile pour grandir. Moins dans la frustration, plus dans l'écoute. Moins dans l'ego du temps de jeu, plus dans la conscience de son impact sur le groupe. Samedi, que Pedro soit disponible ou non, Appiah sera là. Sur le terrain ou dans le vestiaire, il sera important.

Source : conférence de presse Dennis Appiah