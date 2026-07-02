Un an après avoir quitté l'AS Saint-Étienne pour découvrir la Liga avec Elche, Léo Pétrot poursuit son ascension. Le défenseur formé dans le Forez s'est officiellement engagé avec le RSC Anderlecht, l'un des clubs les plus prestigieux de Belgique.

Acteur majeur de la remontée des Verts en Ligue 1 lors de la saison 2023-2024, Léo Pétrot franchit un nouveau cap dans sa carrière. Après une saison convaincante en Espagne, le natif de Firminy s'offre un défi européen de premier plan en rejoignant le club le plus titré de Belgique.

Du vert au violet

Lorsque l'ASSE a choisi de ne pas prolonger son contrat à l'été 2025, nombreux étaient ceux qui s'interrogeaient sur la suite de la carrière de Léo Pétrot. Le défenseur n'a pourtant pas tardé à rebondir en signant à Elche, fraîchement promu en Liga.

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En Espagne, le Stéphanois d'origine a rapidement trouvé sa place. Utilisé aussi bien comme latéral gauche que dans l'axe de la défense, il a disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues et s'est imposé comme un élément fiable de l'effectif d'Eder Sarabia.

Anderlecht mise sur un ancien Vert

C'est finalement le RSC Anderlecht qui a remporté la mise. Le club bruxellois, recordman des titres de champion de Belgique, a officialisé la signature de Léo Pétrot sur ses réseaux sociaux.

Pour le joueur de 29 ans, ce transfert représente une nouvelle étape dans une carrière qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis son départ du Forez. Après la Ligue 1, la Ligue 2 et la Liga, il découvrira désormais le championnat belge sous les couleurs d'un club habitué aux compétitions européennes.

Une belle récompense pour un joueur souvent sous-estimé

Travailleur de l'ombre, rarement mis en lumière, Léo Pétrot laisse le souvenir d'un joueur irréprochable à Saint-Étienne. Son engagement, sa polyvalence et son état d'esprit avaient largement contribué à la remontée des Verts avant son départ vers l'Espagne.

Son arrivée à Anderlecht confirme qu'il a su valoriser cette expérience. Un joli rebond pour un enfant du Forez, qui poursuivra désormais sa carrière sous les couleurs d'un monument du football belge.

Source : RCSA