L'ASSE tient peut-être son futur patron de l'entrejeu. En attendant l'officialisation du transfert d'Áron Csongvai, les premières données statistiques permettent déjà de cerner son profil. Et la comparaison avec Mahmoud Jaber, Aïmen Moueffek, Florian Tardieu ou Luan Gadegbeku met en évidence un joueur qui apporterait quelque chose de différent au milieu imaginé par Ian Cathro.

Le recrutement d'Áron Csongvai ne répond pas uniquement au besoin de remplacer les départs de Florian Tardieu et d'Abdoulaye Kanté. À travers le Hongrois de 25 ans, l'ASSE semble surtout rechercher un milieu capable d'assurer l'équilibre tout en accélérant le jeu. Les comparatifs réalisés à partir des données DataScout montrent un joueur complet, davantage orienté vers la construction que vers la simple récupération. Son volume défensif reste solide, mais sa principale force réside dans sa capacité à casser des lignes par la passe. Un profil qui colle parfaitement aux principes aperçus lors des premières semaines de travail de Ian Cathro, où la circulation rapide du ballon et le pressing haut occupent déjà une place centrale.

Csongvai : un profil plus organisateur que récupérateur

Face à Mahmoud Jaber, Csongvai présente des caractéristiques assez différentes. L'Israélien affiche davantage de précision dans la circulation du ballon et touche naturellement plus de ballons au cours d'un match. En revanche, le Hongrois se montre plus menaçant dans les trente derniers mètres avec un volume supérieur de passes vers la surface adverse et un potentiel offensif légèrement plus développé. Les deux joueurs partagent en revanche une qualité essentielle : leur lecture du jeu. Interceptions, passes décisives attendues et capacité à orienter les offensives figurent parmi leurs points forts. Dans un double pivot, leurs profils apparaissent davantage complémentaires que concurrents.

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La comparaison avec Luan Gadegbeku est tout aussi intéressante. Le jeune Stéphanois s'est illustré la saison passée par son impact physique, sa capacité à couvrir du terrain et son agressivité dans les duels. Csongvai évolue dans un registre plus posé. Il dispute moins de courses balle au pied mais se distingue par une qualité de passe nettement supérieure et une meilleure capacité à faire progresser collectivement son équipe. Là où Gadegbeku casse des lignes par la puissance, Csongvai cherche d'abord la solution juste.

Plus complet que Tardieu, moins explosif que Moueffek

Le parallèle avec Florian Tardieu, parti à Montpellier, justifie également pourquoi l'ASSE s'intéresse au Hongrois. Les deux joueurs aiment organiser le jeu depuis une position basse et possèdent une vraie qualité de relance. Mais Csongvai affiche un registre défensif plus fourni. Il remporte davantage de duels aériens, intervient plus souvent dans les interceptions et apporte une présence physique supérieure grâce à son mètre quatre-vingt-six. Sans posséder le volume de jeu de Tardieu dans certaines phases de possession, il semble offrir davantage de garanties dans les transitions défensives, un secteur qui a coûté cher aux Verts la saison passée.

Avec Aïmen Moueffek, le contraste est encore plus marqué. Le Marocain reste le milieu le plus explosif de l'effectif, capable de casser des lignes balle au pied grâce à ses dribbles et ses accélérations. Csongvai évolue dans un registre presque opposé. Il porte moins le ballon mais accélère le jeu par ses transmissions. Son influence repose davantage sur son intelligence de placement, sa qualité technique et sa capacité à orienter le collectif. Deux profils qui pourraient parfaitement cohabiter selon les besoins de Ian Cathro.

Au final, les statistiques dessinent le portrait d'un joueur particulièrement équilibré. Ni pur récupérateur, ni véritable numéro 10, Áron Csongvai apparaît comme un milieu moderne capable de défendre, d'organiser et d'accompagner les attaques. C'est sans doute ce qui a convaincu la cellule de recrutement stéphanoise. Si sa visite médicale se déroule comme prévu, l'ASSE pourrait accueillir un joueur dont le profil n'existe tout simplement pas aujourd'hui dans son effectif.