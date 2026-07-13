Le recrutement estival continue de s'accélérer pour la section féminine de l'AS Saint-Étienne. La milieu de terrain Lorna Chicha Douvier s'est officiellement engagée en faveur des Vertes lors de ce mercato.

La direction stéphanoise poursuit son entreprise de renforcement pour la saison à venir en Seconde Ligue. Après plusieurs signatures d'expérience, c'est une jeune joueuse à fort potentiel qui quitte l'OL Lyonnes pour poser ses valises dans le Forez. Le mercato se poursuit.

Mercato : Lorna Chicha Douvier débarque à l'ASSE en provenance de l'OL

À 20 ans, la joueuse originaire de Saint-Martin-d’Hères possède déjà une solide culture de la gagne. Formée à l'école lyonnaise, elle y est devenue triple championne de France U19 (2022, 2023, 2024) avant de s'imposer en équipe réserve (41 matchs en Division 3).

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Apparue à trois reprises avec l'équipe professionnelle en Arkema Première Ligue, la jeune milieu de terrain offensive a choisi de franchir un cap dans sa progression. Elle arrive, lors de ce mercato pleine d'ambition, séduite par le projet stéphanois construit pour ce mercato d'été.

Une touche de folie validée par Yannick Chandioux

L'entraîneur forézien se réjouit de pouvoir compter sur ce profil créatif, recruté durant ce mercato. Yannick Chandioux met en avant sa mobilité et sa capacité à dynamiser l'animation offensive de l'équipe :

« Lorna est une jeune joueuse qui a montré dès ses premières apparitions dans l'élite qu'elle savait être toujours disponible, mettre beaucoup de mouvement dans son jeu. Elle est capable de jouer excentrée comme milieu offensive. Elle a une grosse marge de progression et va amener un peu de folie dans cet effectif ! »

De son côté, la néo-Stéphanoise se dit impatiente d'attaquer ce nouveau défi.

« Je suis très contente de relever ce nouveau défi. J'ai hâte de découvrir mes nouvelles coéquipières et de tout donner à leurs côtés pour remonter en Arkema Première Ligue. »

Le tableau récapitulatif du mercato des Vertes

La cellule de recrutement stéphanoise réalise un travail remarquable lors de ce mercato. Avec cette nouvelle signature, l'effectif prend une très belle tournure et affiche une belle profondeur à tous les postes pour la Seconde Ligue.

Nom de la recrue Poste Ancien club Lorna Chicha Douvier Milieu offensive / Ailière OL Lyonnes Roxane Couasnon Défenseure / Latérale Marseille Ithaisa Vinoly Gardienne de but Freedom FC (Italie) Inna Hlushchenko Attaquante / Ailière LOSC Lille Dona Scannapieco Attaquante Olympique de Marseille Mathilde Kack Défenseure centrale Stade de Reims Pauline Sierra Latérale polyvalente Toulouse FC Ninon Blanchard Défenseure Rejoint libre (Retour au club)

Cette nouvelle signature démontre les grandes ambitions stéphanoises pour la saison à venir. Les dirigeants gardent les yeux grands ouverts sur les opportunités de ce mercato estival. D'autres ajustements ciblés pourraient intervenir rapidement.