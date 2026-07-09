L'AS Saint-Etienne retrouvera les terrains dès samedi. Les Verts affronteront le FC Biel-Bienne samedi à Andrézieux pour leur premier match de préparation. Pendant ce temps, plusieurs formations de Ligue 2 ont déjà lancé leur campagne estivale...

Les supporters stéphanois devront attendre samedi, à 18 heures, pour voir l'équipe d'Ian Cathro à l'œuvre. L'Envol Stadium d'Andrézieux accueillera le premier rendez-vous de l'été face au FC Biel-Bienne, pensionnaire de troisième division suisse. Si les Verts n'ont pas encore disputé la moindre rencontre, plusieurs concurrents de Ligue 2 ont déjà effectué leurs premiers réglages.

Relégué en Ligue 2, le FC Metz démarre fort !

Parmi les favoris annoncés du championnat, le FC Metz a déjà lancé sa campagne de matchs amicaux. Vendredi dernier, les Grenats ont d'abord dominé l'US Mondorf (5-2), grâce notamment à un doublé de Pandore et un autre de Kadamani. Le lendemain, Stéphane Le Mignan a choisi d'organiser une seconde opposition afin de répartir le temps de jeu. Cette fois, les Messins se sont inclinés contre le FC Differdange (1-2), malgré une nouvelle réalisation de Diallo.

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D'autres clubs ont également effectué leur premier galop d'essai. Samedi dernier, Dijon s'est imposé face à une sélection de Côte-d'Or (4-1), portée par un doublé de Domingues. L'AS Nancy Lorraine a signé le score le plus large du week-end avec un succès 8-0 contre les Luxembourgeois de Mamer. À l'inverse, Dunkerque a été surpris par Valenciennes (0-2), tandis que Boulogne est parvenu à tenir en échec Anderlecht (0-0), un adversaire d'un tout autre calibre.

L'ASSE clôturera une semaine bien remplie

Cette semaine marque une montée en puissance pour l'ensemble des clubs de Ligue 2. Annecy, Guingamp, Rodez, Sochaux, Clermont, Grenoble, Pau, Montpellier ou encore Nantes figurent au programme des rencontres amicales prévues jusqu'à samedi. L'ASSE fermera cette première séquence estivale avec son opposition contre Biel-Bienne.

Cette première sortie sera l'occasion d'observer les premiers choix d'Ian Cathro, l'intégration des nouvelles recrues et les premiers automatismes d'un groupe qui vise la montée en Ligue 1 après l'échec de la saison passée. Les Stéphanois devraient répartir le temps de jeu entre de nombreux joueurs afin d'évaluer l'état de forme de chacun avant les rencontres amicales du 18 juillet (Servette genève) et du 22 juillet (adversaire à définir). Viendra alors le moment du départ en stage à Divonne-les-Bains le 24.

Les premiers résultats des clubs de Ligue 2

FC Metz - US Mondorf : 5-2

: 5-2 US Boulogne - Anderlecht : 0-0

: 0-0 Dijon FCO - Sélection Côte-d'Or : 4-1

: 4-1 USL Dunkerque - Valenciennes : 0-2

: 0-2 FC Metz - FC Differdange : 1-2

: 1-2 AS Nancy Lorraine - Mamer : 8-0

Le programme des prochains matchs amicaux

Mercredi

Stade de Reims : opposition interne

Vendredi

Annecy - Villefranche

Guingamp - Laval

Laval - Red Star

Guingamp - Red Star

Rodez - Bastia

Sochaux - FC Zurich

Samedi