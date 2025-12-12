Ce vendredi soir, tous les regards se tourneront vers le stade Fred-Aubert de Saint-Brieuc, où un duel inédit va opposer Saint Brieuc à Aubagne. Une première rencontre entre deux équipes qui n’ont encore jamais croisé le fer en National, mais qui arrivent avec des dynamiques bien différentes. Et au cœur de l’attention : Enzo Mayilla, le jeune attaquant stéphanois prêté à Aubagne, qui vit une saison charnière.

À 19h30, sous la direction de l’arbitre Jordane Lomi, Saint-Brieuc — actuel 17ᵉ du championnat — tentera de décrocher des points précieux dans la lutte pour le maintien. En face, Aubagne, confortablement installé à la 7ᵉ place, veut confirmer son solide début de saison. Dans ce contexte, Mayilla représente un vrai atout offensif pour les visiteurs. À seulement 19 ans, le Franco-Camerounais accumule déjà 959 minutes de jeu en troisième division française, signe d’une confiance grandissante.

Avec 3 buts et une passe décisive en National 1, plus un but inscrit en Coupe de France en seulement deux matchs, l’attaquant prêté par l’AS Saint-Étienne — sous contrat jusqu’en juin 2028 — profite pleinement de cette expérience pour franchir un cap. Ce match à Saint-Brieuc était une nouvelle occasion pour lui de marquer les esprits et de poursuivre sa montée en puissance.

Mayilla remplaçant pour une fois

Le jeune stéphanois a commencé la rencontre comme remplaçant. Entré à l'heure de jeu, il a vu son équipe prendre les commandes de cette rencontre. En effet, le SCAAB mène 2-1 à la pause grâce à des réalisations de Chaban et Berrabha. C'est à l'heure de jeu que l'entraîneur d'Aubagne décide de faire entrer Mayilla pour enfoncer le clou et remporter la rencontre. Finalement, c'est à la 79e minute que Bentoumi, le coéquipier de Mayilla plie la rencontre avec une superbe frappe pied gauche. 3-1, c'est le score final pour le SCAAB qui monte à la 5e du classement et joue les outsiders dans ce championnat de national 1.