Ce week-end, les clubs de Ligue 2 disputent le dernier match de championnat de l’année civile. Ce vendredi soir, la 17ᵉ et dernière journée de la phase aller a commencé à 20h avec cinq rencontres au programme. Résumé du dernier multiplex de 2025 durant lequel Le Mans pouvait provisoirement prendre la seconde place, occupée par l’ASSE.

Vainqueur de l’ASSE le week-end dernier, Dunkerque se rendait à Laval pour confirmer sa bonne dynamique du moment. Face au 17ᵉ du championnat, les Nordistes avaient l’occasion de se rapprocher du top 5 de Ligue 2.

Juste devant l’USLD avant le coup d’envoi de cette dernière journée de la phase aller, Pau voulait conclure son année par un succès à domicile face à Amiens. Les Picards espéraient sortir de la crise, eux qui restaient sur cinq défaites de suite en championnat.

Alors qu’ils n'ont plus perdu depuis trois journées, les Clermontois voulaient continuer de s’éloigner de la zone rouge ce vendredi soir. En déplacement à Nancy, les Auvergnats pouvaient prendre sept points d’avance sur leur adversaire du soir. Les Lorrains espéraient stopper l'hémorragie après s’être inclinés lors de leurs quatre dernières rencontres de Ligue 2.

Le Mans deuxième de Ligue 2 !

Si le promu Nancéien est à la peine depuis plusieurs semaines, la dynamique est tout autre chez son dauphin de la saison dernière. Le Mans enchaîne une douzième rencontre sans défaite ! Mieux encore, avec sa victoire du soir face à Annecy, les épatants Manceaux chipent la deuxième place aux Stéphanois. Ils mettent la pression sur les concurrents déclarés à la montée.

Dunkerque, vainqueur de l'AS Saint-Étienne le week-end dernier, enchaîne et revient au contact des équipes de tête. Ils pointent désormais à la sixième place avec 27 points. En bas de tableau, Laval s’enlise avec une nouvelle défaite, tandis que l’AS Nancy Lorraine se donne un peu d’air sortant de la zone rouge.

Résumé des rencontres

Annecy 1 - 2 Le Mans

Larose (52') / Rabillard (20' s.p), Yohou (61')

Laval 1 - 2 - Dunkerque

Clavreul (18'), carton rouge Tavares (44') / Robinet (35' s.p ; 58')

Nancy 1 - 0 Clermont

Gélin (36')

Pau FC 1 - 2 Amiens

Versini (56') / Hamache (20'), Kaiboue (90+5 s.p)

Rodez 2 - 1 Guingamp

Lipinski (39'), Balde (74' s.p) / carton rouge Hatchi (33'), Kielt (86')