Prêté par l’ASSE, Enzo Mayilla a inscrit son premier but sous les couleurs d’Aubagne en National, confirmant sa montée en puissance.

Prêté cet été par l’AS Saint-Étienne, le jeune attaquant Enzo Mayilla commence à trouver ses marques en National. Aligné pour la troisième fois consécutive comme titulaire, le Stéphanois a ouvert son compteur but ce week-end face à Quevilly et disputé l'intégralité de la rencontre. Après seulement neuf minutes de jeu, bien lancé par son coéquipier Chaban, Mayilla a parfaitement ajusté le gardien adverse pour donner l’avantage à son équipe. Une ouverture du score de courte durée, Quevilly égalisant moins de deux minutes plus tard.

Enzo Mayilla, un prêt qui prend forme

Arrivé à Aubagne pour gagner du temps de jeu, Mayilla commence peu à peu à justifier la confiance placée en lui. Ses titularisations répétées démontrent une montée en puissance et une intégration réussie dans le collectif. L’ancien buteur des Verts profite de ce prêt pour accumuler de l’expérience, un passage clé dans sa progression.

Si Mayilla a montré la voie, c’est bien Aubagne qui a eu le dernier mot. En fin de rencontre, Chaban a offert la victoire à son équipe d’une réalisation décisive, scellant le succès 2-1. Les Normands ont, de leur côté, fini la partie à dix après l’exclusion de Gaya. Avec ce précieux succès, Aubagne remonte à la huitième place du championnat de National et confirme sa bonne dynamique.

Une étape importante pour le joueur de l'ASSE

Ce premier but pourrait être un déclic pour Enzo Mayilla, dont l’objectif reste de s’imposer à terme à l’AS Saint-Étienne. Les dirigeants stéphanois suivront avec attention ses performances, lui qui incarne l’un des potentiels offensifs du centre de formation. Si le chemin reste long, ce prêt en National représente une étape essentielle pour accumuler confiance, régularité et efficacité.