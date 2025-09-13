Opposée au Clermont Foot ce samedi (20h, J5 de Ligue 2), l’ASSE d’Eirik Horneland devra aller chercher les trois points face à une équipe en quête d’exploit. Le compte X Space CF63 a répondu à nos questions.

Début de saison mitigé pour Clermont

Miraculés de la saison passée, les Puydômois occupent aujourd’hui la septième place de Ligue 2. Toujours invaincu, le CF63 affiche une seule victoire pour trois matchs nuls.

"Clermont reste invaincu après quatre journées. Mais ce début de saison est franchement mitigé, explique Space CF63. L’équipe n’a pas perdu, c’est positif, mais on sent une certaine fébrilité."

À Laval, les Clermontois ont subi durant 90 minutes. "On s’en sort avec un nul. C’est bien, parce que l’an dernier ce genre de match, on le perdait. Mais on voit que Clermont ne maîtrise pas encore ses rencontres, pas une seule. (...) On a fait un clean sheet, mais on peut surtout dire merci à Théo Guivarch, tempère le suiveur du club auvergnat. C’est lui l’homme du match neuf fois sur dix. Décisif, rassurant, un vrai leader. Contre Laval, il sort deux ou trois parades de très haut niveau."

"Saint-Étienne ? L’ogre de la Ligue 2"

L’ASSE n’a pas manqué son retour en Ligue 2. Avec un mercato estival record, les Verts imposent déjà leur supériorité.

"Saint-Étienne c’est l’ogre de la Ligue 2, un peu le PSG de la division. Les Verts n’ont rien à faire ici, ils vont largement remonter et ce sera mérité. Il y a une belle équipe sur le papier et sur le terrain, c’est plaisant à voir jouer. Et puis il y a cette ferveur incroyable : même en N3, Geoffroy-Guichard serait plein. C’est magique."

La folie, "l’ingrédient essentiel pour bousculer Sainté"

Attention cependant au piège : les Stéphanois doivent confirmer face à une équipe clermontoise qui n’a rien à perdre.

"Nous, à Clermont, on espère au moins prendre un point. À domicile, il faut jouer décomplexé, comme un match de Coupe de France. Tout donner, ne rien regretter. Parce que prendre des points contre l’ASSE cette saison, ce sera du bonus. (...) Clermont peut surprendre, mais il faudra mettre de l’envie, attaquer tambour battant, peut-être marquer tôt et montrer qu’on n’a pas peur. Un peu de folie aussi, ce qui nous manque. C’est peut-être l’ingrédient essentiel pour bousculer Sainté."