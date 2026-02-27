La tâche s’annonce difficile. Après trois victoires consécutives, l'ASSE est désormais attendue au tournant. Et c'est face à Pau ce samedi que les Stéphanois doivent enchaîner pour atteindre leurs objectifs. Analyse dans notre avant match sur Youtube.

Trois victoires consécutives, et une deuxième place à la clé. Depuis l'arrivée de Philippe Montanier, la machine Stéphanoise semble enfin relancée. Mais attention à ne pas l’enrayer. Au Nouste Camp, l'ASSE affrontera une équipe capable du meilleur comme du pire.

Plusieurs bonnes nouvelles tombent du côté de l'ASSE

En conférence de presse, Philippe Montanier a annoncé les prochains retours de Chico Lamba, Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber.

"La bonne nouvelle, c’est surtout la continuité", analyse Romain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. "Petit à petit, l’infirmerie se vide. Du coup, on peut aligner une équipe qui commence à ressembler à une équipe type, semaine après semaine. On sent que quelque chose se dessine."

Surtout, l'effectif se remplit dans l'entrejeu. Avec le potentiel retour dans le groupe de Mahmoud Jaber dans les semaines à venir, le trio aligné au milieu de terrain pourrait être bousculé. "S’il y a une vraie interrogation sur le onze de départ, pour moi elle se situe au milieu de terrain", relate Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert.

Le coach de l'ASSE a notamment ouvert la porte à l'option Florian Tardieu. "Son profil est plus proche de celui de Miladinovic, contrairement à Moueffek qui est plus différent dans son registre. Ça ne m’étonnerait pas non plus qu’il débute et qu’il joue une petite heure."

Les Stéphanois doivent conserver la tête froide

"Il est évident qu’une quatrième victoire serait la bienvenue", concède Sylvain. Surtout, les Verts pourraient réaliser une opération comptable très intéressante. "Il y a l’opposition entre le Red Star et Le Mans ce week-end. Il y aura forcément une perte de points pour l’une des deux équipes, voire les deux en cas de match nul."

Toutefois, attention au moindre relâchement. Les Verts sont certes plus proches que jamais de la première place. Et affronter une formation dans une moins bonne posture pourrait laisser penser que la victoire est déjà acquise. Mais "il ne faut pas s’enflammer", prévient Sylvain.

Le match aller, les Stéphanois en plantaient six (ndlr, 28 octobre 2025). "Il y aura aussi un sentiment de revanche. (...) C’était fantastique pour nous, mais cauchemardesque pour les Palois. (...) Ça ne m’étonnerait qu’il n’y ait pas un supplément d’âme en face pour laver l’affront du match aller."

"Pau, c’est une équipe capable du meilleur comme du pire."

Après un début de saison canon, le PFC vit des moments plus compliqués depuis quelques mois. Après un bon début de match, les palois ont flanché. En effet, ils ont été battus quelques minutes avant le coup de sifflet final (4-3).

"Pau, c’est une équipe capable du meilleur comme du pire", souligne Sylvain. "Ils sont capables de bousculer une équipe pendant 90 minutes, et derrière d’en prendre six comme à l’aller contre nous."

"Ils ne ferment pas le jeu. C’est agréable à regarder parce qu’il y a des buts dans leurs matches. Ils peuvent t’en mettre trois, comme on peut leur en mettre trois aussi, sans que ce soit volé. Mais défensivement, ils restent très friables.

En tout cas, le match sera ouvert. (...) C'est aux Verts d'être les plus performants."