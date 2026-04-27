Ligue 2 : Karel Geraerts ne s'est pas caché derrière les mots. En conférence de presse après le match nul de Reims face à Nancy (1-1), le coach rémois a livré une analyse lucide. Un résultat qui fait mal — pas seulement à Reims dans la course aux barrages, mais qui pourrait avoir des conséquences directes sur la lutte pour la montée directe entre l'ASSE et Le Mans. Car samedi prochain, Reims se déplace au Mans. Et les Champenois auront des comptes à régler.

"Un but évitable, des erreurs qu'on ne peut plus commettre"

Geraerts a commencé par reconnaître les défaillances de son équipe sur l'égalisation nancéienne. « Le but qu'on prend, c'est très clair pour tout le monde que c'est un but évitable. »

Il est allé plus loin dans l'analyse, détaillant la faute tactique collective qui a précédé le but : « C'est surtout au départ ou au milieu du terrain qu'on peut faire une faute tactique ou une faute professionnelle. Une fois qu'on est plutôt à côté du 16 mètres, il faut être prudent de ne pas faire la faute dans la surface. Là, on a reculé trop. »

Et quand le journaliste a souligné que ce type d'erreur ne devrait plus exister à ce stade de la saison, Geraerts n'a pas esquivé : « Non, c'est vrai. C'était une période de notre force, notre stabilité défensivement. Et là, on peut faire mieux. »

La supériorité numérique gâchée, conséquence en Ligue 2

Autre point noir de la soirée : Reims n'a pas su faire la différence lors d'une longue période à 11 contre 10. « Si tu restes patient, si tu fais tourner le ballon de gauche à droite, l'espace va s'ouvrir automatiquement avec les mouvements qu'on a. »

Un regret immense. Une supériorité numérique non convertie, qui aurait pu changer la physionomie du classement en fin de soirée.

"Ça sort comme une grosse défaite"

La phrase la plus forte de la conférence est venue en conclusion. Geraerts a mesuré sans détour le poids psychologique de ce résultat : « On doit être honnête. Ça sort vraiment comme une grosse défaite, même si on n'a pas perdu. Tout le monde est fort déçu, c'est très clair. »

Et l'entraîneur belge a immédiatement tourné le regard vers la semaine suivante : « On sait très bien qu'il y a un gros match qui nous attend. C'est à nous maintenant de digérer ce match-là, de s'aider et de regarder vers l'avant. »

Ligue 2 : Ce que ça change pour l'ASSE

Ce nul de Reims, les supporters stéphanois l'ont regardé d'un œil très intéressé. Car samedi prochain à la J33 de Ligue 2, Reims se déplace précisément au Mans — concurrent direct de Saint-Étienne dans la course à la montée directe.

Les Champenois (5e, 52 pts) ont raté une occasion de se rassurer. Ils arrivent au Mans avec une frustration accumulée, un coach qui a publiquement dénoncé les erreurs défensives et une équipe qui a tout à prouver pour rester dans la course aux barrages. Une victoire au Mans leur permettrait de conforter leur place dans le top 5 et par ricochet, de faire un cadeau inespéré aux Verts si Le Mans trébuche.

L'ASSE ne contrôle pas son destin directement. Mais ce samedi, pendant que les Verts joueront à Rodez, Karel Geraerts et ses joueurs auront toutes les raisons du monde d'aller chercher les trois points au Mans.

Source : Stade de Reims