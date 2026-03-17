En fin de contrat en juin avec l’ASSE, Brice Maubleu (36 ans) a marqué des points à Grenoble. Performant et déterminé, le gardien stéphanois ne cache plus son envie de poursuivre l’aventure dans le Forez. Mais pour l’instant, son avenir reste en suspens.

Brice Maubleu avance sans faire de bruit. Mais samedi dernier, au Stade des Alpes, il s’est rappelé au bon souvenir de tout le monde. Titularisé après la blessure de Gautier Larsonneur, le portier stéphanois a répondu présent avec un clean sheet précieux (0-0). Une performance solide, dans un contexte particulier, face à son ancien club. Mais aussi, un message envoyé à sa direction.

Maubleu tend la main à l’ASSE

À 36 ans, Brice Maubleu ne veut pas s’arrêter là. Bien au contraire. Il ne s'en cache pas. En fin de contrat en juin, le gardien des Verts assume clairement ses intentions : continuer au plus haut niveau… et si possible à Saint-Étienne.

« Je me sens super bien physiquement, mentalement. J’ai envie de continuer à jouer en professionnel. »

Un discours clair, sans détour. Mais pour l’instant, aucune avancée concrète.

« On a des discussions avec Saint-Étienne, mais rien de concret. On ne m’a pas proposé de contrat. »

Autrement dit, Maubleu est dans l’attente. Une main tendue… mais une porte qui reste encore à ouvrir.

Une opportunité à saisir dans le sprint final

La blessure de Gautier Larsonneur pourrait changer la donne. Habitué à un rôle de doublure, Maubleu va enchaîner une seconde titularisation face à Annecy. Dès samedi, il sera de nouveau sur le terrain. « C’est un rendez-vous important, il faut qu’on arrive à bonifier le point pris à Grenoble. »

Pour Maubleu, ces matches représentent bien plus qu’un simple intérim. Ils peuvent peser directement sur son avenir. Suffisant pour convaincre ?

Un profil qui coche toutes les cases

Expérimenté, fiable, irréprochable dans l’état d’esprit… Brice Maubleu possède un profil précieux dans un vestiaire. Sa prestation à Grenoble est la preuve qu'il peut répondre présent quand l'ASSE en a besoin. Trois arrêts, une grande sérénité, et une capacité à répondre présent dans un contexte émotionnel fort. Un gardien prêt. Disponible. Et performant. Autant d’arguments pour faire réfléchir la direction stéphanoise ?

L’ASSE face à un choix

Relégué la saison dernière, le club stéphanois vise aujourd’hui un retour en Ligue 1. Dans cette optique, la gestion des cadres et des joueurs expérimentés sera déterminante. Maubleu s’inscrit dans cette logique. D’autant qu’il ne cache pas son attachement au club.

« Si on remonte, j’aimerais vivre d’autres émotions fortes avec les Verts. Saint-Étienne, c’est un club à part. »

Le message est passé. Et sans détour. Reste désormais à savoir si l’ASSE ouvrira la porte… ou laissera filer un joueur prêt à continuer l’aventure.

Source : Le Dauphiné Libéré