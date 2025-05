À une journée de la fin du championnat, l’ASSE occupe la 17ᵉ place avec 30 points, à une seule unité du Havre (31 pts), barragiste. Si les Normands possèdent une meilleure différence de buts (-32 contre -37), leur défaite à domicile contre l’OM (1-3) a relancé les Verts dans la course.

Et le contexte joue en faveur des Stéphanois. Ils accueilleront Toulouse à Geoffroy-Guichard, qui s’annonce bouillant pour ce dernier rendez-vous. Les Toulousains (12ᵉ avec 39 points) n’ont plus rien à jouer sportivement, contrairement aux Verts qui joueront leur survie dans un stade à guichets fermés.

Une pression maximale sur Le Havre en déplacement

Le HAC se déplacera à Strasbourg, 6ᵉ du classement, en pleine lutte pour une qualification en Ligue des champions. Les Alsaciens sont à égalité de points avec Lille et Nice (57 pts) mais derrière à la différence de buts. Pour espérer coiffer leurs concurrents au poteau, Strasbourg devra non seulement s’imposer, mais avec un score large (si Nice et Lille s'imposent), ce qui promet une rencontre ouverte, intense, et potentiellement piégeuse pour les Havrais.

Cette configuration met une pression énorme sur les hommes de Didier Digard. Car si l’ASSE s’impose face à Toulouse, Le Havre n’aura plus le choix : il faudra gagner. Un nul ne suffira pas. Et si les Verts venaient à perdre, alors Le Havre conserverait sa 16ᵉ place, assurant le barrage.

L'ASSE reprend confiance

Le moral n’est clairement pas au beau fixe côté havrais. Un sondage publié par le compte @Hacmen_ sur Twitter donne le ton : 63 % des votants estiment que Le Havre sera relégué directement. L’optimisme s’est envolé après la défaite contre Marseille.

À l’inverse, les Stéphanois ont été solides à l'extérieur contre Reims.

Rendez-vous samedi prochain pour le dénouement, où tout est encore possible dans cette course au maintien Ligue 1. L'objectif est clair, aller chercher cette place de barragiste.

