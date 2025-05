Avant de défier Le Havre pour la dernière journée de Ligue 1, Liam Rosenior s’est exprimé ce vendredi en conférence de presse. Dans un stade de la Meinau à guichets fermés, son équipe peut encore rêver d’Europe, et pourquoi pas d’un incroyable ticket pour la Ligue des Champions.

Ambitieux, mais mesuré, l’entraîneur du Racing Club de Strasbourg a partagé son analyse du moment, entre sérénité et concentration maximale. Il a évoqué la dynamique de son groupe, les enjeux du match et la nécessité de répondre présent dans un contexte électrique. Voici les déclarations marquantes de Liam Rosenior avant le grand rendez-vous.

Simple accident en Ligue 1

Liam Rosenior (Entraîneur de Strasbourg) : "La défaite (à Angers 2-1) n’est pas due à un mauvais match de mes joueurs, ni un manque de détermination ou un manque d’efforts. Ça s’est joué sur des détails et des erreurs survenus au mauvais moment. L’ambiance n’a pas évolué. La mentalité et l’état d’esprit restent inchangés également. On reste constants dans la façon de travailler. On va jouer contre une équipe très compliquée qui joue sa survie. Ce barbecue était un bon moment. Ça a fait du bien de voir les familles des joueurs également. On essaie de faire ça régulièrement. On est une grande famille et on prend du plaisir à être tous ensemble."

Le RCSA veut l'emporter à tout prix face au HAC

Liam Rosenior (Entraîneur de Strasbourg) : "Le Havre est une belle équipe avec des joueurs qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment, notamment André Ayew. On doit juste gagner. C’est aussi simple. On regardera le classement à la fin du match. On méritera ce qu’on aura. Mais on ne peut pas tout contrôler. On peut juste maîtriser notre performance. Si on avait dit qu’à un match de la fin, on jouerait encore notre place en Ligue des Champions, la plupart des gens auraient dit qu’on était fous. C’est ce qui nous rend un peu différent des autres."

La tuile se confirme pour Strasbourg

Liam Rosenior (Entraîneur de Strasbourg) : "Il y a peu de chance qu’Ema' (Emegha) soit aligné ce week-end. On a un bon groupe et ce sera l’opportunité pour quelqu’un d’autre."