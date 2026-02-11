Ce dimanche, l’ASSE a révélé un quatrième maillot de manière inédite. Supporter des Verts depuis son enfance, Timothée Chalamet était l'invité du journal de vingt heures de TF1. En fin d'interview, Anne-Claire Coudray lui a remis un maillot inédit que le club a commercialisé dans la foulée. Si le lancement a été un succès, cela n’a pas plu aux Green Angels.

L’ASSE a réalisé un énorme coup de communication ce dimanche. Lors du journal de 20h, le nouveau maillot des Verts a été offert à une personnalité de renommée mondiale. L’acteur, Timothée Chalamet s’est vu remettre cette toute nouvelle tunique devant des millions de téléspectateurs Les précommandes ont démarré sur un rythme canon, preuve que l’identité stéphanoise continue de mobiliser bien au-delà du terrain.

Un lancement qui dépasse les espérances

L’AS Saint-Étienne avait soigneusement préparé son coup. Une révélation en prime time, au 20h, pour offrir au maillot fourth. Une exposition nationale et internationale rare. Le choix n’est pas anodin. Ce quatrième maillot se veut symbolique. À peine dévoilé, l’engouement a été immédiat.

Selon les premiers retours, les précommandes sont parties très vite. Les supporters ont répondu présent dès l’ouverture. Un signal fort. Dans une période où le sportif reste scruté, l’ASSE démontre que son pouvoir d’attraction demeure intact. Le peuple vert reste fidèle, attaché à ses couleurs et à son identité.

Ce lancement réussi intervient dans un contexte particulier. Timothée Chalamet réaffirmait encore son amour pour le club ligérien à Anne Claire Coudray. Un écho puissant, permettant au club de mettre en avant son image et son héritage à travers ce maillot fourth.

Ce départ canon des précommandes confirme une chose : l’ASSE reste une marque forte du football français. La stratégie est claire. Miser sur la notoriété de l’acteur Américain et le résultat est immédiat. Au-delà du terrain, l’ASSE marque donc des points. Ce maillot fourth, déjà plébiscité, pourrait bien devenir l’une des réussites commerciales de la saison.

Les Green Angels allument l’ASSE

Si le nouveau maillot de l'ASSE a provoqué l’effet d’une bombe. Il n 'a pas plu à tout le monde. Les Green Angels ont déposé deux banderoles cette semaine pour répondre au lancement de cette nouvelle tunique. D’abord devant le centre d'entraînement : "Jaouen : arrête de prostituer nos couleurs pour gonfler les ventes de maillots !"

Mais aussi devant la boutique du club, une autre banderole a été déposée : "Nouveau maillot : l'ASSE est un club historique, pas une marque tendance !". Deux banderoles révélées par EVECT.