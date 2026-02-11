Cétait une soirée de grande première dans le Chaudron ce samedi ! Lors d'ASSE - MHSC (1-0), Philippe Montanier a vécu sa première sur le banc de l'ASSE. Julien Le Cardinal, buteur et Abdoulaye Kanté ont disputé leurs toutes premières minutes. Mais aussi de grande dernière. Analyste vidéo, Romain Marée a fait ses adieux à son groupe, comme nous vous l'annoncions en exclusivité sur notre site.

Les plus de 30 000 supporters présents à Geoffroy-Guichard ont pu découvrir de nouvelles têtes. Parmi-elles, Julien Le Cardinal, unique buteur de cette rencontre. Ce match, il s'en souviendra certainement pendant longtemps ! Plusieurs membres de l'ASSE, ont réagit lors de l'Inside Match Week proposé sur la chaîne YouTube du club.

"Je pense que l'on a montré plus de combativité. Voilà ça a payé"

Julien Le Cardinal (ASSE) : "Beau dépucelage. Voilà, j'ai que ça à dire. Incroyable, maintenant il faut continuer, c'est le plus important, et montrer le même visage que ce que l'on a montré en deuxième mi-temps. Je pense que l'on a montré plus de combativité. Voilà, ça a payé [...] Un petit peu de frisson (après son but)."

Rentré durant le second acte, Abdoulaye Kanté a disputé une vingtaine de minutes. Le nouveau milieu de terrain stéphanois a apprécié disputé ses premières minutes dans le Chaudron.

Un joueur de l'ASSE émue !

Abdoulaye Kanté (ASSE) : "Ça va. On commence la première avec une victoire à domicile. Franchement, ça fait du bien. Ça fait plaisir, les supporters sont avec nous. Ça fait du bien, je n'ai même pas les mots. Je suis tellement ému, je suis content et focus sur le deuxième match."

Un départ acté à l'ASSE

De son côté Romain Marée a tenu un discours après la rencontre. L'analyste vidéo de l'ASSE quitte le club et s'envole en direction des Etats-Unis. C'est Jules Fauvey qui va être promu dans l'accompagnement des jeunes joueurs de l’équipe professionnelle.

Romain Marée (ASSE) : "Félicitations à tous. Je veux juste vous remercier. Sans vous, rien n'est possible. Vous êtes la base de tout et de notre métier, notamment sur l'analyse vidéo. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'espère qu'à la fin de la saison, on sera promus en Ligue 1. Vous êtes des tops mecs et vous le méritez."