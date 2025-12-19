L’AS Saint-Étienne (ASSE) pourrait de nouveau faire parler d’elle sur le marché… des entraîneurs. Selon les informations de L’Équipe, le club forézien s'intéresserait à Luis Castro, récemment remercié par le FC Nantes. À 45 ans, le technicien portugais est désormais libre de tout engagement.

Officiellement évincé le 10 décembre, Castro avait été nommé sur le banc nantais à l’été 2025, après une première expérience remarquée à Dunkerque. Arrivé avec un staff complet et encore sous contrat jusqu’en 2027 (avec une année en option), il n’a pas su trouver la bonne formule en Loire-Atlantique, malgré quelques séquences prometteuses dans le jeu.

Un profil offensif, remarqué à Dunkerque

Avant son passage à Nantes, Luis Castro avait impressionné en Ligue 2 à la tête de Dunkerque, qu’il avait su maintenir tout en produisant un football attractif et structuré. Il avait gagné une réputation de coach méthodique, ambitieux et habile dans la gestion de jeunes talents. Son style basé sur la possession, la mobilité et le pressing avait séduit plusieurs clubs en France comme à l’étranger. De quoi séduire plusieurs clubs dont l'ASSE...

L’ASSE en embuscade pour la suite ?

D’après les sources de L’Équipe, Luis Castro aurait déjà été sollicité en Portugal, au Brésil et même en Ligue 2 française. L’AS Saint-Étienne (ASSE) fait partie des clubs qui surveillent attentivement sa situation. Si Eirik Horneland est toujours en poste et soutenu publiquement par la direction stéphanoise, des interrogations planent sur le projet à moyen terme.

Les dirigeants de l'ASSE, conscients des attentes autour de la remontée en Ligue 1, évalueraient toutes les pistes en coulisses. Luis Castro, avec son profil formateur et ambitieux, pourrait incarner une alternative crédible dans le cas où un changement de cap serait jugé nécessaire d’ici la fin de saison.

De quoi imaginer Luis Castro remplacer Eirik Horneland dans les semaines à venir ? L'avenir le dira.

Source : L'Equipe