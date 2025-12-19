À quelques jours de la réception de l’AS Saint-Étienne (dimanche à 14h45), l’OGC Nice traverse une tempête interne. En pleine crise sportive, les Aiglons viennent d’annoncer un changement majeur à leur tête : Fabrice Bocquet quitte ses fonctions de président-directeur général. Un coup de théâtre qui intervient dans une atmosphère déjà très tendue sur la Côte d’Azur.

Nice reste sur neuf défaites consécutives et se rapproche doucement mais dangereusement vers la zone rouge. Sportivement, le Gym est fébrile, malgré un effectif taillé pour la première moitié de tableau. Franck Haise, le coach, a lui-même proposé de démissionner récemment. L’actionnaire Ineos a refusé mais a choisi un autre levier pour secouer le club.

Ce vendredi, le club a officialisé le départ de Fabrice Bocquet, arrivé en 2022 et promu président cet été. Sa vision du projet n’était plus compatible avec les moyens et la direction imposés par l’actionnaire. Le dirigeant estimait que les leviers pour relancer Nice ne pouvaient plus être activés en l’état.

Nice : Le retour des anciens pour colmater les brèches

Pour tenter de remettre de l’ordre dans la maison niçoise, Jean-Pierre Rivère reprend du service comme président. L’homme fort du Gym entre 2011 et 2023 revient en duo avec Maurice Cohen, ancien président entre 2002 et 2009, qui endosse un rôle de vice-président délégué.

Le retour de ce tandem marque une tentative de retour aux fondamentaux, mais son efficacité à court terme est incertaine. Ce remaniement soudain révèle surtout l’état de panique à Nice, à deux jours d’un match important contre l'ASSE.

Un coup à jouer pour l'ASSE ?

Dans ce chaos, l’ASSE pourrait bien tirer son épingle du jeu. Si les Verts restent très largement perfectibles cette saison, leurs qualités offensives pourrait faire la différence face à un adversaire fragilisé, instable et sous pression. Ce déplacement à Nice permettra aux Verts de se jauger. Un vrai test face à un adverse qui tente d'éteindre l'incendie.

